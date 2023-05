Inzaghi tradisce l’Inter: nuova panchina in Serie A col jolly

A sorpresa Simone Inzaghi potrebbe rispondere positivamente alla chiamata di un club rivale dell’Inter, specie dopo la finale di Champions League.

Gran finale di stagione per l’Inter. La squadra nerazzurra è uscita dall’anonimato e dal periodo negativo di metà campionato con una serie di risultati che hanno certamente riportato serenità ed entusiasmo nell’ambiente.

Basti pensare alla scalata fino al secondo posto attuale in Serie A, alla vittoria della Coppa Italia in finale contro la Fiorentina, ma soprattutto al cammino trionfale in Champions League, che porterà l’Inter a giocarsi la storica finalissima del 10 giugno contro il Manchester City di Guardiola. Eppure, nonostante questi risultati encomiabili, la panchina di Simone Inzaghi rischia di essere ancora traballante.

Il tecnico piacentino è stato messo in discussione molto spesso durante l’anno, per la gestione secondo molti poco proficua e azzeccata. Per questo motivo Inzaghi potrebbe anche pensare all’addio, a maggior ragione se dovesse trionfare in Champions League. Una scelta personale che implicherebbe anche una soluzione a sorpresa: una rivale diretta dell’Inter potrebbe strappare il sì di Inzaghi a sorpresa.

Il Napoli pensa a Simone Inzaghi: con lui anche un suo fedelissimo

Infatti non è da escludere che il Napoli possa tentare un approccio con Simone Inzaghi, regalandogli la panchina dei campioni d’Italia in carica. In caso di addio all’Inter, il tecnico classe ’76 potrebbe seriamente pensare al trasferimento in azzurro. Già in passato Aurelio De Laurentiis, dopo l’addio di Carlo Ancelotti dalla panchina, aveva pensato a Inzaghi per la guida del suo Napoli. Una soluzione a dir poco sorprendente.

Ormai sembra scontata la separazione con Luciano Spalletti, artefice del terzo scudetto azzurro, con l’interista che sarebbe tra i preferiti del patron napoletano. Inoltre Inzaghi potrebbe portare con sé anche un suo fedelissimo. Ovvero Matteo Darmian, jolly che nell’Inter di oggi ha ricoperto tantissimi ruoli: terzino, esterno destro o sinistro, mezzala e difensore centrale. Il tecnico è molto legato a Darmian e sarebbe una delle primissime richieste che farebbe alla sua nuova squadra sul mercato estivo.

Certo, trasferirsi al Napoli vorrebbe dire imporre una filosofia completamente diversa da quella di Spalletti. Inzaghi infatti è da sempre un estimatore del 3-5-2 come sistema di gioco, anche se in maniera propositiva e quasi mai troppo arrendevole e difensivista. Mentre il tecnico toscano ha vinto il titolo giocando con un classico 4-3-3. Inoltre per Simone Inzaghi sarebbe la seconda chiamata da parte della squadra campione d’Italia in carica. Nel 2021 fu ingaggiato dall’Inter dopo lo Scudetto vinto da Antonio Conte, poi deciso a lasciare. Nelle prossime settimane occhio ad un possibile bis a Napoli.