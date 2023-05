Dalla Juve al Milan: arriva il nuovo mediano

Il Milan prepara un grande colpo per l’estate, direttamente dalla Torino bianconera: ecco il piano di Maldini

L’annata del Milan di Stefano Pioli si avvicina ad un epilogo che, inevitabilmente, porterà alle dovute riflessioni la proprietà rossonera. Non è stata una stagione semplice, è chiaro, ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

In Serie A non c’è stata storia, ad un anno dalla conquista dello Scudetto i rossoneri hanno dovuto assistere alla proclamazione del Napoli di Luciano Spalletti. Un passaggio di consegne che non ha di certo fatto piacere alla dirigenza che è già fortemente focalizzata sulla prossima sessione di calciomercato. Perchè sarà necessario portare avanti le operazioni giuste per puntellare e rinforzare una rosa che avrà bisogno di interventi in ogni zona del campo. In attacco è prevista una vera e propria rivoluzione, visto che Zlatan Ibrahimovic dirà addio ai colori rossoneri. Il contratto dello svedese non sarà rinnovato e, allo stesso tempo, la punta che a ottobre compirà 42 anni non dà garanzie sufficienti dal punto di vista fisico.

Anche Divock Origi dovrebbe prendere la porta dell’uscita, visto che lo stesso Paolo Maldini non ha risparmiato critiche tutt’altro che velate all’ex Liverpool. E se l’attenzione sarà rivolta alla firma di un nuovo centravanti – si parla con forza di Marko Arnautovic, dal Bologna – ancora più attenzione verrà riservata al centrocampo. Un reparto che già quest’anno ha visto un andamento spesso claudicante, con i soli Tonali e Bennacer a garantire prestazioni da Milan. Il bruttissimo infortunio al ginocchio occorso al talento algerino spingerà Maldini a guardarsi intorno per cercare un sostituto dell’ex Empoli che dovrebbe rimanere lontano dal campo per il prossimi 6-7 mesi.

Maldini ‘chiama’ la Juve: ecco il post Bennacer

E così il dt del ‘Diavolo’ sembrerebbe avere un’idea che porterebbe direttamente in casa Juventus. Anche i bianconeri vivranno un’estate calda, all’insegna del cambiamento: da questo punto di vista, uno degli esuberi di lusso in mano ad Allegri farebbe proprio al caso dei rossoneri.

Si tratta di Denis Zakaria che, reduce dal prestito annuale con la maglia del Chelsea, non sarà riscattato dal club di Todd Boehly. I ‘Blues’ punteranno ad altri profili ed è così che lo svizzero, di rientro a Torino, potrebbe finire in cima alla lista della dirigenza milanista. Maldini potrebbe provare a portarlo alla corte di Pioli, visto che la Juventus non ha intenzione di tenerselo in bianconero. La trattativa verrebbe impostata su una richiesta di prestito alla ‘Vecchia Signora’.

Dal suo canto la Juventus ha altre idee per il futuro di Zakaria. Perchè se è vero che la sua permanenza a Torino non è presa in considerazione, altrettanto vero è che i bianconeri punteranno ad incassare immediatamente un tesoretto dal suo addio. La cessione a titolo definitivo rimane l’opzione preferita dal club piemontese: si vedrà se alla fine Maldini riuscirà a spuntare portandolo, a cosi quasi nulli, in quel di Milanello.