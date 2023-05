“Gli gioca contro”: ha perso la Juve e lo spaghetto

Tre voci illustri hanno commentato la stagione della Juventus. E hanno commentato tutte le difficoltà del club bianconero.

L’annata della Juventus è andata molto sotto le aspettative. Ciò è accaduto per vari motivi, dagli infortuni fino alle questioni giudiziarie ma non solo. Allegri non è esente da colpe, ma non è l’unico. Anche i calciatori hanno vissuto una stagione no.

Analizzare questa annata bianconera è un esercizio assai complesso poiché infiniti sono i fattori che hanno contribuito a risultati così scadenti. L’arrivo di Paul Pogba e di Angel Di Maria, per giunta entrambi a parametro 0, ha illuso tanti, a cominciare, forse, dallo stesso Massimiliano Allegri. Il centrocampista francese è stato accolto dai tifosi della Juventus come un re tornato nel suo regno dopo un lungo esilio.

Durante questo lungo esilio, però, Paul Pogba ha logorato muscoli e cervello per via di numerosi problemi di natura fisica e familiare. Una scommessa praticamente persa dal momento che il centrocampista francese non è praticamente mai sceso in campo. Non è andata certo meglio con El Fideo Angel Di Maria. La prima parte della stagione il campione argentino l’ha passata pensando al Mondiale in Qatar, per il resto qualche fiammata di classe pura, ma anche tanto, irritante fumo.

Ha perso la Juve, ecco perché

Sulle frequenze di Radio Radio tre illustri opinionisti hanno provato a dare una loro lettura della travagliata stagione bianconera. Per l’ex bomber giallorosso, Roberto Pruzzo, il problema della Juventus è da ritrovare in una frattura, ormai insanabile, tra i giocatori più importanti e Massimiliano Allegri. Il caso Szczesny è indicativo in tal senso.

Ormai, secondo l’ex centravanti di Crocefieschi, nella Juventus ognuno va per conto suo. Sulla medesima lunghezza d’onda di Roberto Pruzzo anche il giornalista Mediaset, Sandro Sabatini. E se l’ex attaccante ha citato il numero uno polacco, Szczesny, come esempio illuminante del momento-Juve, il giornalista si è soffermato su Angel Di Maria.

Sabatini ha riferito che Di Maria ha iniziato a remare contro il tecnico livornese da quando è stato informato che l’allenatore bianconero non era soddisfatto del suo rendimento. Da quel momento Angel Di Maria, El Fideo, non ha più corso, ma soltanto camminato. L’analisi sul momento-Juve si è conclusa con le parole di Fernando Orsi. Il commentatore televisivo, ha puntato invece la sua attenzione su Massimiliano Allegri. Secondo l’ex portiere della Lazio, infatti, il tecnico toscano dovrebbe fare un passo indietro e lasciare il posto ad un altro profilo che dia il via ad un nuovo ciclo.

La Juventus ha bisogno di un cambiamento radicale che deve partire proprio dal cambio di guida tecnica. Dalle parti della Continassa sembrano condividere tale commenti, soprattutto quelli riguardanti Angel Di Maria e Massimiliano Allegri, dati entrambi per confermati fino a qualche settimana fa e che ora invece rischiano il posto. Come tanti in casa Juventus.