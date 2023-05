Seredova-Buffon, l’ultima rivelazione mette i brividi: quanto dolore

L’ultima rivelazione sulla relazione tra Alena Seredova e Gianluigi Buffon mette i brividi: quanto dolore per la showgirl e modella

La relazione tra Alena Seredova e Gianluigi Buffon è finita da un pezzo, ma le discussioni generate sono sempre molto accese. Il portiere, attualmente al Parma, ha una relazione con la giornalista e conduttrice televisiva Ilaria D’Amico. Una storia d’amore che ha spiazzato la Seredova per i tanti tradimenti di Buffon.

Oggi, la modella ceca ha una storia d’amore con Alessandro Nasi, dirigente di Exor: i due si sono conosciuti grazie a Lavinia Borromeo, moglie di John Elkann. E hanno scoperto di avere tante cose in comune, tanto che a breve si sposeranno dopo aver avuto anche una bambina di nome Vivienne Charlotte.

Una splendida boccata d’aria fresca per Alena Seredova, che non sentiva la necessità di sposarsi una seconda volta, come ha raccontato ai microfoni di Oggi: “Non mi aspettavo volesse sposarmi. Sia per l’età, sia perché per me non era fondamentale. Ma ho avuto tanto piacere, per Alessandro sarà la prima volta ed è giusto che anche io la viva così”. Insomma, una bella confessione per la Seredova che vive il sogno di una serenità tanto cercata negli anni passati e non trovata con Buffon.

La confessione della Seredova sulla relazione con Buffon

Alena Seredova ha parlato della separazione con Gigi Buffon: “All’inizio sembrava insuperabile, poi ho agito con razionalità. Sono orgogliosa di non aver mai sparlato del mio ex marito. Era facile sputare fuoco, ma i figli erano piccoli e sarebbe parso inopportuno. Perché poi avrebbero letto le cose brutte che la loro mamma ha detto sul loro papà. Nonostante la ferita profonda, non è una cosa da fare”.

Poi prosegue: “Non capisco il termine famiglia allargata. Il rapporto tra di noi è pacifico, ma ognuno ha la propria famiglia. Non penso che una persona desideri vendetta, ma di certo non dimentica”. Una rivelazione chiara, che mette in mostra la serenità di Alena Seredova per la sua nuova vita con Alessandro Nasi. Ma anche quella coerenza dimostrata negli anni nella gestione per la separazione con Buffon, che le ha inevitabilmente fatto molto male.

Infatti, nel corso dell’intervista, la Seredova ha sottolineato tutta la bravura del suo futuro marito di aspettare che superasse il suo momento difficile. Adesso, la modella ceca si gode il suo presente con la sua nuova famiglia con quella serenità che ha sempre desiderato.