Doppio sì all’Inter: arriva l’ex Milan

L’Inter è pronta a mettere a segno il primo colpo di mercato: è un ex Milan, arriva un doppio sì ai nerazzurri

La finale di Champions League chiuderà la stagione dell’Inter, vissuta come spesso accade per i colori nerazzurri, su un vero ottovolante. La vittoria della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia – mercoledì scorso contro la Fiorentina – ma anche un campionato non esaltante, con la formazione di Inzaghi che si è arresa troppo presto allo strapotere ed al dominio del Napoli.

Un campionato, dicevamo, certamente non all’altezza delle ambizioni del club che puntava al tricolore, ma che non ha raggiunto i risultati sperati. Lo dimostra il lungo periodo in bilico di Inzaghi, perfino vicino all’esonero nel momento più buio. Ed invece il tecnico ha resistito e con un finale degno di un Oscar (la statuetta, però, solo in caso di Champions conquistata) ha rinsaldato la sua panchina.

E così Steven Zhang è pronto a confermare il suo tecnico ed anche ad aprire i cordoni della borsa per rinforzare ulteriormente la rosa. D’altronde l’Inter è pressocché certa di poter partecipare alla prossima edizione della Champions League, considerati i cinque punti di vantaggio sulla quinta piazza a due giornate dal termine. La dirigenza si sta quindi muovendo alla ricerca di rinforzi giusti per il gioco di Inzaghi a patto di non spendere cifre spropositate.

Inter, pronto il primo rinforzo: è un ex Milan

Il centrocampo è il reparto maggiormente attenzionato dalla dirigenza nerazzurra: Asslani non ha convinto appieno Inzaghi, tant’è che l’ex Empoli ha giocato davvero con il contagocce, mentre Gagliardini a giusto si libererà a parametro zero.

Un rinforzo almeno serve eccome per la mediana, meglio se regista in grado di alternarsi con Brozovic e Calhanoglu, con il turco reinventato da Inzaghi davanti alla difesa. Un obiettivo è già stato individuato. Stiamo parlando di Franck Kessié, ex Atalanta e soprattutto ex Milan, attualmente tra le fila del Barcellona.

Con la maglia blaugrana addosso l’ivoriano ha collezionato 27 presenze in Liga ma appena 887′ con un solo all’attivo. Sei, invece, le presenze in Champions League ma anche qui con un minutaggio davvero scarno, appena 273′. Non un’annata indimenticabile, quindi, per l’ivoriano che avrebbe nostalgia dell’Italia e di Milano. E l’Inter sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

Una trattativa discussa nella scorsa sessione invernale di mercato ma che potrebbe decollare nella prossima estate. Laporta e Xavi d’altronde hanno già dato il via libera alla cessione, con il centrocampista che non rientra nei piani dell’allenatore. Il risparmio del suo ingaggio pesante e la plusvalenza da mettere a bilancio (è arrivato a parametro zero la scorsa estate) sarebbero oro colato per i blaugrana a caccia di rinforzi.