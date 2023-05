170 milioni cash: blitz clamoroso, ora Inzaghi trema

Un top club avrebbe quasi chiuso un grande colpo per la prossima stagione, ma non è affatto sazio: assalto al big dell’Inter targata Inzaghi

E il Re di Coppe ha colpito ancora. L’Inter targata Simone Inzaghi ha messo a referto la nona Coppa Italia della sua gloriosa storia, la seconda consecutiva dopo quella aggiunta alla bacheca al capolinea della scorsa stagione. Nulla da fare per Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina, che comunque si è battuta con onore e ha perso a testa altissima.

Ma la ‘Beneamata’ è decisamente più forte rispetto ai rivali toscani e il trofeo era nelle sue mani. Situazione ben diversa, invece, in Champions League, dove i nerazzurri appaio nettamente sfavoriti. La finalissima di Istanbul è l’ultima grandissima sfida che attende la compagine lombarda, prima di concentrarsi in maniera più approfondita sulle varie tematiche inerenti al futuro. I titani del Manchester City sembrano a dir poco indistruttibili, sebbene Pep Guardiola abbia dichiarato pubblicamente di essere rimasto impressionato dall’Inter.

Però la differenza tra le due rose è gigantesca, di conseguenza capitan Lautaro Martinez e compagni saranno chiamati ad una vera e propria impresa, degna della coppa dalle grandi orecchie a cui ambiscono. E poi cosa succederà? Sulla permanenza di Inzaghi non ci sono più dubbi praticamente. Il tecnico piacentino si è guadagnato a pieni voti un’altra annata sportiva alla guida della squadra milanese, con un po’ di riserva dovuta al percorso in Serie A non all’altezza delle aspettative. L’obiettivo principale del club interista, infatti, era lo Scudetto, sfumato addirittura nel giro di qualche mese.

È un po’ il tallone d’Achille di Inzaghi, il quale dovrà necessariamente porre rimedio in qualche modo. E l’ex Lazio, dal canto suo, spera ovviamente che ciò possa avvenire trattenendo tutti i big della rosa. Ma, come sappiamo, nel calcio ormai nessuno è incedibile. Se arrivassero offerte da capogiro, la società presumibilmente si fermerebbe quantomeno a riflettere.

Calciomercato Inter, Liverpool all’assalto: 100 milioni per il big nerazzurro

Qui entra in gioco il Liverpool di Jurgen Klopp. In Argentina sono sicuri: i ‘Reds’ sarebbero molto vicini all’acquisto di Alexis Mac Allister, col centrocampista argentino che pare essere pronto per firmare un nuovo e ricco contratto. L’affare col Brighton dovrebbe chiudersi intorno ai 70 milioni di euro. Basta così? Assolutamente no. Gli inglesi hanno vissuto una stagione complicata e necessitano di una rifondazione, per provare a tornare più forti di prima. Ecco che il Liverpool starebbe valutando concretamente anche l’assalto ad un certo Nicolò Barella.

Ma per far vacillare l’Inter servirebbe una proposta da almeno 100 milioni di euro (totali 170 considerando pure Mac Allister). Cifra alquanto imponente, però non impossibile per una delle super potenze economiche della Premier League. Motivo per cui la dirigenza nerazzurra farà bene a prepararsi ad ogni eventualità.