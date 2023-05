Dybala, futuro deciso: l’indizio non lascia dubbi

Dybala è una delle colonne portanti della nuova Roma di Mourinho. Un indizio lasciato sul web sembra aver già delineato il suo futuro

La partenza di Dybala da Torino ha lasciato un vuoto nel cuore dei tifosi che è stato davvero difficile da colmare. Parlando dal punto di vista del giocatore, invece, la tifoseria giallorossa ha colmato egregiamente le paura dell’argentino di non trovare una tifoseria calorosa e compatta come quella incontrata in bianconero. E questa “fiducia” nei suoi confronti è stata ripagata con la moneta migliore possibile: ovvero con i fatti. Risultati su risultati, prestazioni convincenti, la Joya (problemi fisici permettendo) ha disputato un’ottima stagione.

Le perplessità riguardo al suo impiego sono state numerose, così come lo sono state le aspettative nutrite nei suoi confronti. Ma lui non ha tradito le attese, e al momento della prova del nove si è rivelato pronto e determinato più che mai. Con un bilancio stagionale fortemente positivo, che lo ha portato a realizzare 11 reti e ben 7 assist nell’arco di 24 partite di campionato. Uno stato di forma decisamente convincente, che ha reso la Joya argentina l’idolo di tutta la piazza. Con grande sorpresa, le cose potrebbero rimanere così anche in futuro.

Di recente si è tenuta la presentazione del nuovo sponsor tecnico della Roma, l’Adidas. A presenziare ci sono stati alcuni giocatori del club. Non poteva ovviamente mancare Lorenzo Pellegrini, anima e corpo della parte giallorossa della Capitale. Si è potuta apprezzare anche la presenza di Cristante, altra rivelazione di questa meravigliosa annata. Presente anche Gianluca Mancini, il leader difensivo della retroguardia romana. L’altro nome, ultimo ma non di certo per importanza, non può che essere una piacevole conferma per tutta la tifoseria.

Presentazione sponsor Roma: un volto spicca su tutti

In attesa di capire se Dybala ci sarà o meno per la finale di Budapest, la paura che l’argentino possa fare le valigie è davvero alta. Ma niente paura, la conferma seppur in modo implicito non è tardata ad arrivare. Abbiamo parlato della presentazione del nuovo sponsor Roma e anche il top player argentino è tra i calciatori convocati per l’evento. Un indizio, o meglio un segnale importante per il futuro della Joya.

E si sa, avrebbe poco senso chiamare ad una presentazione così importante un giocatore che di lì a poco potrebbe lasciare il club. Ragion per cui i tifosi possono parzialmente stare tranquilli, seppur non ci sia ancora alcuna garanzia a cui rivolgersi. L’ottimismo circa la sua permanenza ora si è improvvisamente riassestato, complice anche una potenziale vincita in Europa che potrebbe aumentare l’appeal della squadra. Sperando ovviamente che l’attaccante classe 1993 possa aiutare a raggiungere questo straordinario obiettivo.