Milan scatenato: sono tre i nuovi bomber

Il Milan è pronto a chiudere per l’attaccante da affiancare a Giroud: in cima alla lista di Maldini tre grandi bomber.

Maldini cala il tris. Con la qualificazione alla prossima Champions ormai in tasca, grazie soprattutto alla penalizzazione inflitta alla Juventus, finalmente il Milan può iniziare a pianificare il futuro con più certezze. Il budget per investimenti importanti c’è. L’importante adesso è scegliere i nomi giusti, soprattutto in attacco. Con Ibra, Rebic e Origi ai saluti, c’è bisogno di nomi importanti per affiancare Giroud. E Maldini ha in mente un tris di bomber in grado di far tremare le big europee.

Che possano arrivare tutti e tre, con il rinnovo di Giroud già chiuso, è ovviamente molto difficile, se non impossibile. Ma è probabile che il club rossonero voglia chiudere almeno un doppio colpo, puntando su un calciatore di maggior affidabilità e uno di prospettiva, per affiancare un centravanti che comunque, nella prossima stagione, avrà 37 anni.

L’obiettivo numero uno di questo terzetto è una vecchia conoscenza del calcio italiano, già da settimane accostato al Milan: Alvaro Morata. Il bomber spagnolo, ex Juventus, tornerebbe volentieri in Serie A. Legato all’Atlético fino al 2024, ha già giocato con Giroud anche al Chelsea e potrebbe rappresentare la soluzione ideale per puntare a un rilancio della squadra sia in campionato che in Champions. I costi sono però proibitivi, ed è per questo che Maldini ha in mente un’alternativa di qualità.

Tre attaccanti per il Milan: nel mirino un bomber di Serie A e uno dei talenti più brillanti in Europa

Se la pista Morata dovesse risultare impossibile da seguire, Maldini potrebbe puntare con forza con un altro attaccante che in Serie A ha fatto la differenza e che per qualità tecniche ed esperienza non è secondo quasi a nessuno, nemmeno ad Alvaro: Marko Arnautovic. L’ex Inter, oggi al Bologna, nonostante i 34 anni appena compiuti sembra ancora in grado di fare la differenza con continuità nel nostro campionato e peserebbe sicuramente molto meno sulle casse del club rispetto all’ex juventino.

A uno tra Morata e Arnautovic, però, Maldini vorrebbe affiancare anche un prospetto importante, un giocatore giovane ma che possa rappresentare il futuro del club rossonero. E il nome nuovo sulla lista è quello di Lois Openda, attaccante che abbiamo potuto vedere in campo già nei Mondiali in Qatar con la maglia del Belgio. Classe 2000, cresciuto nel Club Brugges, si è fatto apprezzare per due stagioni in Eredivisie con la maglia del Vitesse, con cui ha messo a segno 37 gol (di cui tre in Conference League), per poi trasferirsi al Lens, in Ligue 1. Qui è esploso definitivamente.

Nella stagione in corso in 36 presenze ha segnato la bellezza di 19 gol e fornito 3 assist. Numeri da futuro campione. Un centravanti che potrebbe crescere ancora in un club come il Milan e che ha anche le qualità per scalzare, in pochi anni, se non in pochi mesi, rivali di altissimo lignaggio come Giroud o eventualmente Morata e Arnautovic. L’investimento però resta importante. La valutazione del club francese parte infatti da un minimo di 20-25 milioni. Forse troppi per un’alternativa.