Calciomercato Juventus: addio Szczesny, scelto il nuovo portiere

Calciomercato Juventus. Arrivano notizie che, in maniera del tutto inevitabile, spaventano i tifosi e preoccupano in vista del futuro. Szczesny, infatti, sembra al passo d’addio ed i bianconeri, però, per non farsi trovare impreparati, sono già al lavoro per il sostituto. Che è stato già individuato.

Si tratta di una fase cruciale del futuro della Juventus. I bianconeri, infatti, sono in attesa di conoscere il loro futuro. In campo, infatti, sperano ancora di centrare la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. In ambito giudiziario, invece, in questo momento sono in attesa di giudizio per quel che concerne la questione relativa alla manovra stipendi. In sede di mercato potrebbe salutare uno dei pilastri della squadra di Massimiliano Allegri, vale a dire Szczesny. Al suo posto, però, i bianconeri hanno già deciso su chi puntare.

Calciomercato Juventus, scelto il nuovo portiere

Come detto, c’è in maniera del tutto inevitabile tanta incertezza in casa Juventus. Adesso, alle perplessità ed ai dubbi già esistenti, si aggiunge la delicata questione relativa al portiere della prossima stagione. Come riportato da TuttoSport oggi in edicola, il futuro di Szczesny dipende molto dall’obiettivo raggiunto in questa stagione.

Senza la partecipazione alle coppe europee, infatti, i 7 milioni annui di ingaggio che percepisce l’ex Arsenal rappresentano a tutti gli effetti un lusso per il club. In ragione di ciò, tenendo anche conto del fatto che a 33 anni non è più certamente un giovane da valorizzare, i bianconeri stanno riflettendo. In tal senso sta prendendo piede una pista, con due soluzioni di assoluto livello. La prima porta al nome di una delle più piacevoli sorprese di questa stagione, vale a dire Marco Carnesecchi. Attualmente alla Cremonese, è di proprietà dell’Atalanta. La Juve vorrebbe tesserarlo ma non come primo portiere.

Carnesecchi alla Juventus

L’idea, in tal senso, sarebbe quella di accelerare per il talento per assicurarsene le prestazioni, soprattutto in prospettiva futuro. Alla base di ciò ci sarebbero le intenzioni da parte della Juventus di puntare, per il prossimo anno, su Mattia Perin come primo portiere, con Carnesecchi da far crescere alle sue spalle dandogli il tempo di maturare. Soprattutto tenendo conto delle pressioni che ci sono nell’essere l’estremo difensore di una squadra come la Juventus.