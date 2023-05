Milan, colpo a sorpresa: c’è Adli come contropartita

Al Milan non ha trovato molto spazio, allora ecco una nuova opportunità per Yacine Adli: i rossoneri preparano il colpo.

Non è stata una stagione positiva per il Milan e di questo se ne sono resi conto tutti. Ora, è inutile guardarsi indietro, meglio iniziare a pensare al prossimo mercato e non solo quello in entrata. Certo, è bene migliorare la rosa, ma anche iniziare a smaltire, cercando sistemazioni ai componenti che difficilmente troverebbero spazio anche nella prossima stagione.

Tra questi c’è il centrale di centrocampo e trequartista, Yacine Adli, franco-algerino classe 2000. Per il ragazzo arrivato dal Bordeaux nell’estate del 2021, Stefano Pioli ha concesso un minutaggio davvero piccolo e il calciatore è entrato in campo solo in sei occasioni. Il giocatore è diventato un oggetto misterioso ed i tifosi si sono chiesti per mesi il motivo della sua assenza.

Il Milan e Pioli non sembrano mai avergli concesso una grande fiducia, con la società che ha concesso più chance ad altri calciatori, basti pensare al belga Charles De Ketelaere. Ora il trequartista potrebbe diventare un’importante pedina di scambio. Secondo Tuttosport, il duo composto da Paolo Maldini e Ricky Massara, starebbe lavorando per scambiarlo con un esterno basso.

Milan, colpo a sorpresa: gioca in Serie A

Il club rossonero avrebbe messo nel mirino Pasquale Mazzocchi. Il difensore esterno gioca attualmente con la Salernitana e si è fatto senz’altro notare nelle ultime due stagioni, fino a farsi persino convocare da Roberto Mancini in Nazionale. Mazzocchi ha 27 anni ed ha fatto quella che viene comunemente detta la ‘gavetta’. Il napoletano è emerso partendo da Serie D e Lega Pro, per esordire in A nel 2021. Mazzocchi rappresenta senza dubbio un innesto di qualità nella rosa rossonera, che, sicuramente, ha diverse problematiche sulle fasce. Tolto Theo e talvolta Calabria nessuno garantisce reale affidabilità in fase difensiva.

Un anno e mezzo con i granata, sicuramente il ragazzo ex Venezia avrà mercato in estate. I rossoneri sembrano ora tra i maggiori indiziati a cercarlo per la prossima stagione. Il difensore gioca principalmente sulla fascia e può essere utilizzato anche per il centrocampo. Data la sicura partenza di Dest e le poche presenze per motivi fisici di Florenzi, è ovvio pensare che lo staff milanista penserà ad un terzino. Il giocatore viene valutato poco più di 10 milioni di euro, ma l’innesto di Adli potrebbe portare ad un forte sconto nelle trattative. Per Mazzocchi nel 2022/23, 25 presenze con 3 gol e 2 assist in Serie A.