Juve-Milan: tegola per il tecnico, salta il big match

Juventus-Milan è il big match della penultima giornata di Serie A. Tegola per un tecnico, un giocatore salta la sfida.

Juventus e Milan si giocheranno molto nel big match della penultima giornata di Serie A. Si tratta di una sfida fondamentale in chiave Champions League e per questo motivo i tecnici hanno voglia di arrivare a questa sfida con tutta la rosa a disposizione.

Purtroppo per un tecnico non sarà così. Un big, infatti, potrebbe saltare Juventus–Milan per infortunio e quindi nelle prossime ore saranno valutate con attenzione le sue condizioni per cercare di capire se potrà scendere in campo oppure no in questa partita.

Juventus-Milan: infortunio last minute, salta il big match

Dopo la penalizzazione di 10 punti per la Juventus questa sfida rappresenta forse l’ultima spiaggia per rimanere in corsa per il quarto posto e quindi serve un risultato importante contro il Milan per continuare a sognare in grande. Dall’altra parte, però, i rossoneri hanno la grande opportunità di eliminare una delle dirette concorrenti per la lotta alla Champions League e quindi possiamo dire che questa partita rappresenta forse la più ghiotta chance per entrambe le compagini.

La Juventus, però, rischia di giocare contro il Milan senza un suo big a causa di un infortunio. Come riportato da tuttojuve.com, Vlahovic si è allenato a parte in questa giornata per un sovraccarico tendineo al sartorio. Un problema non importantissimo e per questo motivo non si può escludere una sua convocazione e una partenza dalla panchina. Ma nelle prossime ore si avrà un quadro più chiaro per capire se il serbo ci sarà oppure no.

Sicuramente la speranza di Allegri è quella di poter contare sul calciatore per questa sfida, ma allo stesso tempo non si vuole rischiare per far finire in anticipo la sua stagione e quindi un quadro più chiaro lo si avrà solamente nelle prossime ore dopo magari un controllo medico.

Infortunio Vlahovic: ecco come sta

L’infortunio di Vlahovic non sembra preoccupare molto la Juventus e per questo motivo la partita contro il Milan lo potrebbe vedere tra i convocati. Il condizionale è d’obbligo visto che, almeno per il momento, non si hanno delle certezze trattandosi di un problema muscolare e quindi vedremo cosa succederà nelle prossime ore.

La speranza di Allegri è sicuramente quella di avere a disposizione Vlahovic per Juventus–Milan, ma questo infortunio preoccupa molto e non possiamo escludere che alla fine la stagione del serbo possa essere conclusa definitivamente qui.