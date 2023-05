Addio Inter, il bomber sta scappando via

L’Inter punta a chiudere la stagione alla grande ma riflette già sul mercato: i nerazzurri rischiano di dire addio al bomber

Sbuffando e stringendo i denti, lungo una annata che ha vissuto di diversi momenti davvero difficili, l’Inter adesso può guardare le stelle e andare a caccia della gloria. I nerazzurri hanno vinto la Coppa Italia contro la Fiorentina, vogliono giocarsi la parte finale della stagione e poi testa alla finale di Istanbul contro il Manchester City, evento storico per i tifosi nerazzurri.

Il rendimento è stato altalenante e in alcune fasi, specie in Serie A, inferiore alle attese, ma alla fine la gestione del gruppo da parte di Simone Inzaghi ha pagato. Adesso, l’allenatore ha a disposizione la rosa praticamente al completo e tante alternative a livello qualitativo e numerico per incidere sulle partite. Per l’allenatore, che fino a poco più di un mese fa era seriamente in discussione, è in arrivo una meritata conferma.

Adesso però c’è da compiere l’ultimo passo, per alimentare ulteriormente la bacheca stagionale dopo la conquista della Supercoppa contro il Milan. Grazie alla vittoria in Coppa Italia il club nerazzurro ha bissato il trofeo dello scorso anno ed ha raggiunto il nono titolo in questa competizione nella sua storia. Vincere la Champions, farebbe entrare il tecnico piacentino nella leggenda. L’Inter, intanto, riflette già sul futuro e sulle mosse di mercato. Una sessione di trattative da affrontare con l’oculatezza di Marotta, anche se gli introiti europei di sicuro daranno un po’ di respiro.

Inter, Marotta e Inzaghi sperano ancora ma il colpo in attacco sta per sfumare

Tutto questo, però, potrebbe non bastare per realizzare i desideri in attacco. Davanti, c’è da riflettere sul destino di Lukaku e Dzeko, non certi della permanenza, mentre Correa va verso la cessione. Occorre un colpo di spessore, ma il profilo che i nerazzurri seguono da tempo si fa decisamente più lontano.

Più volte nella sua carriera Marotta ha attuato una strategia sui parametri zero ed ora nel mirino c’è un nuovo nome, l’attaccante Marcus Thuram. Che era stato vicinissimo due anni fa prima di un grave infortunio. Il giocatore del Borussia Monchengladbach non era mai uscito dai radar. E in una stagione negativa per i suoi, ha comunque realizzato un totale di 16 gol e 7 assist in 31 gare totali giocate. Ma la concorrenza è ampia (ci sono Milan, Bayern Monaco, Chelsea, Atletico Madrid e altri club) e le richieste del giocatore (da 6 milioni di euro a stagione) non aiutano. Presto, il francese prenderà comunque una decisione.