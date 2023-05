Futuro Ibrahimovic, la decisione è arrivata: non ci sono dubbi

Non ci sono più dubbi, il futuro di Zlatan Ibrahimovic è deciso: è arrivata l’ufficializzazione. Ecco tutti i dettagli

Negli ultimi due match stagionali il Milan dovrà difendere con le unghie e con i denti il quarto posto in classifica, l’ultimo utile per staccare il pass per la prossima edizione della Champions League.

I rossoneri sono tallonati dall’Atalanta, che insegue a meno 3, e dalla Roma che ha un punto di ritardo dagli orobici e che punta a entrare nella prossima edizione della “Coppa dalle grandi orecchie” dalla porta dell’Europa League. Se i giallorossi di Josè Mourinho alzeranno nel cielo di Budapest il trofeo dell’Europa League, si qualificheranno, tra l’altro da testa di serie, alla fase a gironi della prossima Champions League.

Nonostante la penalizzazione di 10 punti, l’aritmetica ancora non condanna la Juventus. Tuttavia, i bianconeri devono recuperare 5 punti con 6 disponibili, ragion per cui le loro speranze sono ridotte al lumicino. Ecco perché, a conti fatti, il Diavolo ha il proprio destino tra i propri “artigli”, con gli uomini di Stefano Pioli che non possono fallire l’obiettivo minimo, la qualificazione alla Champions, per non dover archiviare la stagione alla voce fallimento.

Ibrahimovic, la decisione è arrivata: vuole giocare contro il Verona

Gli ex campioni d’Italia hanno abdicato di fatto già nelle battute iniziali del campionato. Mai in corsa per lo scudetto, con un Napoli, devastante, che hanno subito tutti in riga, i rossoneri hanno raccolto le uniche soddisfazioni stagionali in Champions League. L’eliminazione dalla competizione nel derby contro l’Inter ha cambiato tutto e ora tutti sono in discussione.

Dai responsabili dell’area tecnica, Paolo Maldini e Frederic Massara, all’allenatore Stefano Pioli, sono pochi i rossoneri che hanno la garanzia di rimanere a Milanello anche la prossima stagione. Futuro in bilico quasi per chiunque tranne che per Zlatan Ibrahimovic. Il fuoriclasse svedese ha un solo obiettivo: giocare, anche solo per una manciata di minuti, nell’ultimo match di campionato, a “San Siro” contro il Verona, per salutare i suoi tifosi in quello che potrebbe essere il suo addio al Milan.

Una corsa contro il tempo e una sfida per Ibra esserci nell’ultima della stagione alla luce della lesione al gemello mediale del polpaccio destro, rimediata il 23 aprile scorso durante il riscaldamento pre-partita contro il Lecce. Ma Ibra sta stringendo i denti perché vuole esserci e, si sa, il fuoriclasse svedese non è abituato a perdere le sfide.