L’ex di Ronaldo in intimo piccante: Irina è bollente

Irina Shayk lascia tutti senza fiato: l’intimo della supermodella russa è piccante e travolgente.

Irina Shayk, modella russa classe 1986, è da anni sulla bocca di tutti. Poche modelle al mondo possono vantare una siffatta sensualità che si manifesta sia sui social che sui set cinematografici. La celebre modella russa, ex compagna di Cristiano Ronaldo, nonostante i suoi 37 anni, portati tra l’altro benissimo, vanta delle forme che poche colleghe hanno.

La Shaik è nota per essere una indossatrice di fama mondiale. Ha lavorato nel corso degli anni per i più importanti marchi di abbigliamento del mondo, ma dall’esplosione dei social network si è costruita il proprio mondo personale dove posta a raffica foto sempre più incredibili e affascinanti.

Dal punto di vista sentimentale, c’è da dire che sono pochi i “fortunati” che sono entrati nel cuore della russa. Oltre a Ronaldo, Irina è stata accanto a uno dei più noti divi di Hollywood, Bradley Cooper, dalla cui relazione è nata la figlia Lea De Seine. Oggi i due non si frequentano più ma per amore della piccola rimangono comunque costantemente in contatto.

Irina Shayk, intimo spaziale manda social in tilt

Su Instagram la Shayk è una delle modelle più seguite e apprezzate, persino dalle colleghe più giovani che desiderano emulare il suo percorso quasi ventennale. Conta al momento (poiché i followers possono aumentare nel giro di poche ore), 21 milioni di seguaci. Sul noto social continua a sfilare come se fosse dinanzi a centinaia di fotografi ed esperti di moda. Un vero spettacolo per gli occhi e nell’ultimo post ci ha dato decisamente dentro.

In questi giorni la modella di Emanželinsk si trova a Cannes per la 76° edizione del celebre Festival del cinema. Ebbene, Irina non ha voluto decisamente coprirsi passeggiando nelle strade della città francese: si è mostrata infatti completamente in lingerie e con un body nero. In più ha indossato una serie di pietre preziose che hanno abbellito il tutto. C’è da dire che un tale look ha sconvolto un po’ tutti, anche quelli più abituati alla stravaganza delle top model che si ritrovano ogni anno sul red carpet di Cannes.

Il décolleté in bella mostra e gli occhiali da sole la rendono poi ancora più sensuale e oggetto dei paparazzi presenti a Cannes. Irina insomma non ha paura di mostrarsi agli occhi del mondo in un abito del genere e su Instagram ha intitolato il suo scatto con la frase “Just do it” (fallo e basta), a dimostrazione del grande carattere dell’ex di Ronaldo.