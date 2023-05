Sdraiata e con la scollatura esagerata: Federica Nargi show

Federica Nargi è sempre più al top della forma, lo dimostra con le ultime foto sui social a fare entusiasmare decisamente il pubblico maschile.

L’ex velina è uno dei personaggi più virali, ogni sua foto è al centro dell’attenzione e scatena il pieno dei like. Federica Nargi è sempre più la regina dei social in questo momento, con garbo e sensualità.

Il pubblico italiano rimane sempre affezionato alle veline, ma tra le tante ragazze passate per il programma di Canale 5 sono in poche davvero ad aver lasciato il segno. Oltre ad Elisabetta Canalis, nel podio delle più amate possiamo inserire senza dubbio Federica Nargi, ormai diventata un’influencer sui social.

La moglie di Alessandro Matri è ormai un personaggio importante, solamente su Instagram ha superato i quattro milioni di seguaci e spesso viene definita la mamma più bella d’Italia. Un complimento nemmeno troppo esagerato, le ultime foto caricate sui social confermano il pieno stato di grazia per la showgirl, che a breve potrebbe anche tornare in televisione.

Nargi, scollatura in primo piano

Federica Nargi al top della forma e sempre più amata dal pubblico, un rapporto che si è rafforzato nel corso del tempo. Da velina aveva incantato in televisione, come compagna di Alessandro Matri è stata spesso una presenza gradita allo stadio. Federica non ha mai ostacolato il percorso calcistico del marito, giocatore di buon livello che è arrivato a vestire le maglie di Juventus, Milan e Lazio. Alessandro è risultato spesso determinante per i successi dei suoi club. Forse però il maggior successo è quello nella vita privata, una famiglia felice con Federica Nargi, una delle donne più belle in tutta la nostra nazione.

Federica Nargi in forma e con una torta (Instagram) – calciomercatoweb.itL’ultima foto è particolare, con una scollatura in bella vista sembra festeggiare il suo compleanno, anche se a prima vista questa immagine può trarre in inganno gli utenti, che hanno mandato anticipatamente gli auguri. La showgirl è nata infatti a febbraio, Matri ad agosto, le due figliolette a settembre e marzo. Quello di Federica Nargi è uno scatto per pubblicizzare una nota pasticceria di Milano, specializzata in torte e dolci per i bambini, che ha una clientela anche abbastanza famosa, da Theo Hernandez passando a Chiara Ferragni e ad altri vip che stazionano a Milano. Una torta anche da poter gustare, la linea di Federica Nargi consente questo e altro. Fisico perfetto, asciutto e tonificato dall’allenamento, può concedersi anche qualche strappo, non c’è dieta che tenga.