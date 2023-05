Dalla Fiorentina alla Juve: nuovo tradimento e viola gelati

La Juventus è pronta ad effettuare un altro sgarro nei confronti della Fiorentina. Ennesimo tradimento da parte di un elemento viola pronto a sposare il progetto dei bianconeri?

Nel corso della storia recente è spesso accaduto. Alcuni calciatori o comunque personaggi della Fiorentina sono passati agli storici rivali della Juventus. Tra i calciatori che hanno effettuato questo passaggio ricordiamo: Roberto Baggio, Federico Chiesa, Federico Bernardeschi, Dusan Vlahovic e molti altri ancora. A quanto pare, però, la società piemontese non ha alcuna intenzione di fermarsi a questa particolare “tradizione”.

In casa Juve ancora una volta hanno messo gli occhi su un elemento di spicco del club di Rocco Commisso. Al termine della stagione la società proverà il tutto per tutto, c’è già l’approvazione dei tifosi, ormai stufi di questa situazione. Non ci sono dubbi, presto ci sarà l’assalto.

Stiamo parlando di Vincenzo Italiano. Il tecnico, già alla guida dello Spezia aveva fatto vedere delle ottime cose. Dopo aver conquistato la promozione nella massima serie, l’anno successivo è riuscito ad ottenere la permanenza in A. Poi la chiamata della Fiorentina che lo ha voluto come sostituto di Gattuso (dimessosi dopo solamente un mese dal suo arrivo). I suoi risultati non sono passati inosservati e sul tecnico c’è anche la Juve.

Dalla Fiorentina alla Juventus, trasferimento in estate?

Nella sua seconda stagione in viola infatti ha centrato ben due finali: quella di Coppa Italia e, soprattutto, quella di Conference League dove se la vedrà con gli inglesi del West Ham. La Juve lo monitora, anche se trattare con il presidente italo-americano non è proprio così facile. Ed i tifosi gigliati difficilmente accetteranno una partenza sua.

La Juventus, alla fine di questa stagione, effettuerà una vera e propria rivoluzione. Non solamente dal punto di vista dei calciatori (visto che un bel po’ di loro faranno le valigie) a parametro zero e destinati ad andare via. Un momento non facile quello che sta vivendo la società e anche la guida tecnica potrebbe cambiare. Soprattutto dopo la notizia della nuova penalizzazione (10 punti) e l’umiliante sconfitta rimediata contro l’Empoli in trasferta.

La dirigenza sta valutando seriamente la posizione del suo allenatore, Massimiliano Allegri. Le notizie di un suo possibile esonero aumentano sempre di più. Tanto è vero che su Twitter è ritornato, anche con una certa prepotenza, l’hashtag “#AllegriOut” che è arrivato in tendenza. Il nome del suo sostituto è ancora incerto, ma Italiano è una pista piuttosto credibile.