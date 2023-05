Theo Hernandez saluta il Milan, destinazione pazzesca

Non sarebbe certo un buon modo per ripartire nella prossima stagione, intanto però. Theo Hernandez potrebbe proprio partire.

Le fasi del mercato estivo sono spesso diventate incandescenti. Si sa ormai che i grandi nomi fanno venire l’acquolina non solo ai tifosi di chi potrebbe portarli a casa, ma anche gli appassionati di calcio che si incuriosiscono e vogliono capire se questa o quella trattativa andrà a buon fine. Di certo, in una delle ultime voci non sperano i tifosi milanisti, visto che riguarda Theo Hernandez.

Il difensore in forza al Milan, sta per completare la sua quarta stagione a Milanello e secondo alcune voci, rischia questa di essere anche l’ultima. Theo, è sempre stato uno dei migliori a fine anno, completando ad oggi ben 165 presenze e 24 gol con la maglia rossonera. Impossibile senza dubbio che nessuna big lo notasse ed ora è pronto l’assalto. Per lui si tratterebbe di un trasferimento clamoroso.

Non è certo fantascienza, anche se ora per acquistarlo servono almeno 70 milioni di euro se non oltre. Il contratto di Theo scade nel 2026, il Milan ha quindi il controllo sul calciatore ma in estate potrebbe partire l’assalto. Il club ci pensa mentre il Milan lavora per trattenere il suo big.

Ebbene, dalle voci raccolte da calciomercato.it, ci sarebbe un interesse forte per il difensore laterale francese, da parte di una squadra insospettabile. Stiamo parlando del Real Madrid di Florentino Perez, proprio il club che nel lontano 2019 lasciò partire, forse troppo frettolosamente, il calciatore. Le Merengues rivogliono nella squadra il gioiello francese e Florentino sogna il gran colpo.

Nuova squadra per Theo: addio Milan

Il patron del Real potrebbe mettere presto ‘mano al portafoglio’ e chiedere al Milan di lasciar partire il fortissimo esterno basso. Un calciatore conosciuto per i suoi colpi, sia gol che assist. Il Real Madrid, al di là ora dell’interesse verso Theo, sembrerebbe comunque intenzionato ad aggiustare la propria fascia mancina in estate. Il calciatore è il nome più intrigante per la fascia e il Real sogna il gran colpo.

Bisogna vedere a questo punto su chi punterà Mancini per rilanciare la fascia sinistra, nella speranza comunque che il Real non sferri l’assalto decisivo. Si era parlato di Parisi dell’Empoli nelle ultime settimane, ma per sostituire Theo serviranno nomi di prima fascia. Da considerare d’altro canto che una possibile partenza del difensore, potrebbe evitare il sacrificio di altri elementi come Leao o Maignan, altri gioielli del club monitorati da tutta Europa.