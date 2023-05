Tutti fanno zoom: aderenza esagerata per la Canalis

Elisabetta Canalis torna a movimentare i social, le sue ultime foto postate sui social fanno il boom dei commenti infiammando il pubblico maschile.

L’ex velina è sempre in forma, a quarant’anni per Elisabetta Canalis il tempo non sembra essersi mai fermato e lo dimostra con foto che mostrano tutta l’aderenza di un fisico sempre più tonico.

Elisabetta Canalis è sempre rimasta nel cuore degli italiani, nonostante da anni abbia concentrato buona parte della sua vita e delle sue attività in America. È tra le veline più amate di sempre, da vent’anni è protagonista delle pagine di gossip e ora sui social, dove si mostra sempre con grande sensualità.

In questo caso, poi, le ultime foto fanno il pieno dei commenti, l’aderenza è davvero entusiasmante per i tanti fan che la seguono. Sostenitori spesso protagonisti e non potrebbe essere altrimenti, Elisabetta Canalis su Instagram ha un pubblico di tre milioni e mezzo di utenti ed a loro offre gli spunti e gli aggiornamenti su quanto accade. In questo caso è dal sud di Los Angeles a lanciare i suoi messaggi.

Canalis, foto hot sui social

Tanti appassionati di gossip attendono – intanto – che la donna faccia definitivamente pace con l’altra velina storica Maddalena Corvaglia. Nei primi anni Duemila sono state la mora e la bionda che hanno fatto sognare gli italiani, il rapporto di grande amicizia si è trasformato e hanno confermato come non abbiano più rapporti, un vero peccato dal punto di vista umano. Elisabetta Canalis però prosegue per la sua strada, in America ha già un gran numero di followers e anche per quelli italiani c’è tanto da guardare e da stupirsi con gli ultimi scatti.

Un completo molto aderente quello dell’ex velina, a mostrare la tonicità della Canalis ma anche un lato A molto prorompente. Si sono così scatenati gli utenti sui social, il completo blu ha messo in risalto una tonicità importante per l’ormai 40enne, sempre in forma grazie agli allenamenti mirati e alla kick boxing, praticata negli anni anche con qualche incontro. Sui social, quindi, il boom dei like e dei commenti, che coinvolgono anche le altre vip italiane come Diletta Leotta, e creano anche un po’ di invidia. Anche se qualcuno fa notare come, effettivamente, la bellezza di Elisabetta Canalis potrebbe anche essere più al naturale, senza bisogno di scattare foto così provocanti. Scorrendo il suo profilo, comunque, non mancano vari scatti a confermare lo splendore della Canalis.