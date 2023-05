Colpo da novanta: preferisce andare alla Juve

Nonostante una stagione difficile, la Vecchia Signora mantiene il suo fascino. Un prospetto importante ha accettato la sua corte.

I bianconeri stanno lavorando su tre piani paralleli. In primis, a livello legale, il club e gran parte della sua dirigenza, presente e passata, combatte per non uscire asfaltata dai tre processi sportivi pendenti in Italia, da quello penale a Torino (o in sede diversa se così deciderà la Cassazione chiamata in causa per la competenza territoriale dell’inchiesta Prisma, ndr). Infine, ancora in termini giuridici, c’è il fascicolo Uefa aperto a marzo che potrebbe addirittura scaturire in una clamorosa esclusione da tutte le coppe europee.

Il secondo ambito riguarda la nuova Governance. Il presidente Gianluca Ferrero e l’ad, Maurizio Scanavino, cercano il nuovo direttore sportivo, cercando di strappare Cristiano Giuntoli al Napoli. Infine, il mercato. I bianconeri hanno in ballo un paio di rinnovi mentre in entrata, soprattutto in difesa, le tessere da sistemare sono diverse.

In questo momento a decidere del mercato bianconero è Francesco Calvo, ufficialmente Chief Official della società. Con il direttore sportivo Federico Cherubini, inibito per 16 mesi, senza un suo sostituto alla Continassa è Calvo a decidere. La priorità per i bianconeri sono un difensore di fascia destra e un centrale. Sul primo l’obiettivo appare ancora lontano, tanto che si parla di un rinnovo di Juan Cuadrado, colombiano in scadenza di contratto che tutti davano per partente.

Mercato Juve: si punta un grande difensore centrale

Per il ruolo di marcatore, detto delle buone prove di Federico Gatti, gli acciacchi e l’anagrafe di Leonardo Bonucci – smetterà nel 2024 come da lui stesso annunciato – hanno portato la Continassa ad accelerare i tempi. La traccia più prolifica sembra portare in Spagna, dove c’è un calciatore che nella scorsa stagione segnò ai bianconeri in Champions League. La Juventus da tempo sta seguendo le prestazioni di Pau Torres, visto dal vivo appunto nel corso della scorsa Champions. Ventisei anni compiuti il 16 gennaio, contratto in scadenza col Villareal nel 2024. Torres si è formato ed ha sempre giocato nella squadra della sua città, tolto l’anno in prestito al Malaga nella stagione 2018-2019.

Un gol e 31 gettoni con la Spagna, il centrale mancino in stagione ha disputato 31 gare in Liga. Sulle sue tracce c’era anche l’Inter, ma come scrive su Twitter il giornalista Marco El Rawi, il giocatore avrebbe espresso una preferenza per i bianconeri. Come riporta il sito 888sport.it, Torres guadagna circa 800.000 euri netti l’anno, stipendio decisamente basso per un nazionale spagnolo. Anche il Tottenham sarebbe sul giocatore, il Villareal parte da una base di 30 milioni, cifra che dovrà abbassare se il ragazzo non rinnoverà il contratto in scadenza tra 13 mesi.