Per Giorgia Palmas è già estate: con quel costume fa caldo anche per noi

Giorgia Palmas incanta tutti i suoi fan con un costume davvero piccante, inaugurando di fatto la stagione calda.

Uno scatto che ha conquistato subito l’apprezzamento dell’ex velina di Striscia la Notizia, da sempre molto amata dal pubblico italiano.

Per le modelle e showgirl ormai i social network rappresentano sia un modo per rimanere in contatto con i propri fan ma anche quello di pubblicizzare prodotti in maniera immediata. Sono molti infatti i marchi che rivolgono a quelli che ormai sono veri e proprio influencer per cercare di avere un riscontro pubblicitario nel giro di un tempo molto ristretto. Giorgia Palmas ha lasciato ancora una volta i suoi followers senza parole mostrando un fisico che fa invidia a moltissime ventenni.

Fisico pazzesco per Giorgia Palmas, in costume lascia senza parole

Lo scatto pubblicato dalla Palmas in costume vede la classe 1982 in una forma straordinaria con un fisico che, appena compiuti 41 anni, è davvero invidiabile. Molto conosciuta anche al mondo del calcio, Giorgia Palmas ha legato parte della sua carriera al campionato di Serie A ed in particolare al Milan. La ragazza è infatti stata presentatrice di Milan Tv per due stagioni, seguendo i rossoneri in ogni partita durante le stagioni 2018/2019 e 2019/2020. Un’occasione per essere conosciuta ancora meglio dai tifosi della squadra rossonera e di calcio in generale.

La sua vita privata è stata legata al mondo del calcio ed a quello dello sport poi. La Palmas ha infatti avuto una figlia da Davide Bombardini, ex centrocampista di diverse squadre di Serie A, dal Bologna all’Atalanta passando per la Roma. L’ex velina di Striscia la Notizia si è poi legata a Filippo Magnini con il quale sta insieme tuttora e dal quale ha avuto un’altra figlia.

Sui profili social di Giorgia, oltre a foto e video lavorativi, si possono tranquillamente trovare momenti di vita quotidiana con la ragazza che è solita postare scatti insieme al proprio compagno ed alle sue due figlie. Dalle vacanze alla routine quotidiana, la Palmas spesso regala ai suoi followers la possibilità di conoscerla meglio nella vita di tutti i giorni. Andiamo a vedere lo scatto pubblicato dalla bella Giorgia sul proprio profilo Instagram.

Uno scatto che mostra Giorgia con un costume che ne esalta le forme e che nel giro di poche ore è stato apprezzato moltissimo, sfiorando i 20 mila like nel giro di circa 15 ore.