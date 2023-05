Cristiano Ronaldo torna in Champions League: merito del merchandising

Cristiano Ronaldo ancora una volta in Champions League per migliorare i suoi record e tentare di vincerla nuovamente, ipotesi da sogno per un top club.

Il portoghese potrebbe giocare nuovamente in Europa e chiudere la carriera con un’altra big del calcio europeo. Un’idea che stuzzica, resterà da capire la fattibilità di un’operazione improntata anche sul piano del marketing.

L’esilio dorato di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita procede, il portoghese è spesso protagonista nei suoi scatti d’ira tra il campo e con un malumore che aumenta. La visione del calcio arabo era stata fin troppo ottimistica per il portoghese, con il calciatore che sperava di aumentare il suo bottino storico a suon di goleade, ma la realtà è stata ben diversa.

Il portoghese è spesso il più tartassato in campo, gli arbitri lasciano correre e l’Al Nassr non sembra essere competitivo nemmeno in patria. Un mix che non piace proprio a Cristiano Ronaldo, abituato alla gloria e ad avere squadre di campioni pronte a trionfare. Ecco allora come stia emergendo la nostalgia del calcio europeo e della Champions League, avanzando così l’ipotesi di un approdo in un nuovo top club.

Ronaldo in una big europea, i dettagli

Cristiano Ronaldo ha militato in club che avevano obiettivi importanti, le Champions League vinte con il Real ne sono una prova. Il suo passaggio italiano alla Juventus ha lasciato luci e ombre, i colpi del campione ci sono stati ma anche le bizze da prima donna che, alla lunga, hanno deteriorato il rapporto con il calcio italiano, prima di un ritorno al Manchester non troppo fortunato. Ora invece emerge un’altra opzione, Cristiano Ronaldo al Bayern Monaco, un colpo senza dubbio clamoroso per i tedeschi.

Affare suggerito sul piano del marketing da una bizzarra lettera arrivata ad Oliver Kahn dall’imprenditore Markus Schon. Come riporta Abndzeitung, questa sarebbe un’operazione commerciale o promozionale prima ancora che sportiva, basata su un piano ben preciso per aumentare il prestigio del marchio Bayern. Ronaldo arriverebbe in Germania a titolo definitivo o in prestito, in modo da ampliare gli introiti sul piano commerciale e aumentando l’appeal del Bayern Monaco in tutto il mondo.

Operazione che sarebbe plausibile da questo punto di vista, ma resterà da capire quanto Cristiano Ronaldo possa accettare un’operazione del genere. Il Bayern però cerca ben altri prospetti in attacco, dopo l’addio di Lewandowski la dirigenza bavarese è ancora alla ricerca di un centravanti. Dal minore appeal social ma probabilmente dal maggiore apporto in termini di gol e continuità in campo.