Doppio colpo da sogno in Serie A: arrivano Scalvini e Frattesi

Saranno due colonne della nazionale di Roberto Mancini. Una big avrebbe messo le mani sui gioielli di Atalanta e Sassuolo.

Con una corsa Champions tutta da definire, le grandi cercano di anticipare le mosse di mercato, soprattutto su talenti giovani ma che già conoscano bene il nostro campionato. Discorso a parte per il Napoli, campione d’Italia sì ma dilaniato dall’addio quasi certo del tecnico Luciano Spalletti, tutte le altre contendenti non conoscono appieno il loro destino.

L’Inter il 10 giugno è attesa dalla finale di Champions contro il Manchester City, appuntamento all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul. Il club guidato da Steven Zhang ha vissuto un’annata particolare, alti e bassi in campionato, quindi un crescendo che l’ha portato a schiantare nuovamente il Milan – battuto già 3-0 a Ryad nella Supecoppa Italiana – raggiungendo la finale dei sogni contro Pep Guardiola.

L’Inter è quarta a quota 66, deve difendersi dai cugini rossoneri, distanti solo due punti in campionato. Proprio i nerazzurri però, avrebbero accelerato per portare alla Pinetina due dei maggiori talenti del nostro calcio. Due nomi molto interessanti e fondamentali per proseguire un progetto tutto italiano tessuto da Marotta. D’altronde la finalista Champions ha diversi italiani in rosa, alcuni elementi fondamentali dell’undici titolare.

Inter: con la Champions mercato made in Italy

La squadra allenata da Simone Inzaghi, soprattutto con i soldi della Champions, dovrà lavorare su tutti i reparti. In difesa Milan Skriniar saluterà a zero, in mediana resta l’ipotesi di sacrificare Marcelo Brozovic in caso di offerta importante, mentre in attacco Romelu Lukaku appare destinato a tornare a Londra. Per dare più solidità e maggiore freschezza, l’Inter lavora su due colpi di livello assoluto. L’ad dell’Inter, Beppe Marotta, intervenendo a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, ha disegnato l’orizzonte prossimo nerazzurro. “Frattesi e Scalvini sono giovani molto molto interessanti. Sono seguiti da tanti club, non nascondo che anche l’Inter abbia messo gli occhi addosso”, ha ammesso il numero due nerazzurro, aggiungendo che al momento non si può parlare di trattative avviate.

Entrambi i calciatori fanno parte di squadre considerate come ‘botteghe molto care’ e sono appetiti sia in Italia che in Europa. Frattesi viene valutato 30 milioni di euro e piace anche a Juventus e Napoli in Italia. Scalvini potrebbe essere considerato come una valida alternativa a Skriniar, ceduto a parametro zero al termine di questa stagione. La società nerazzurra ha confermato che serve un calciatore in quel ruolo e Scalvini è un’interessante opportunità.