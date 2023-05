Ronaldo, il ‘tradimento’ scandalizza a Madrid: spunta una foto mai vista

‘Tradimento’ di Cristiano Ronaldo che scandalizza i tifosi del Real Madrid: la foto che spunta fa indispettire qualcuno sui social e non solo

Cristiano Ronaldo è stata una delle leggende più importanti della storia del Real Madrid. I suoi gol, le sue prodezze, le sue vittorie sono ricordate con moltissimo affetto dai tifosi dei Blancos. La sua permanenza in Spagna ha dato vita a una delle rivalità calcistiche più belle di sempre, contro Lionel Messi e il suo Barcellona.

Duelli che hanno visto vincere entrambi quasi in egual misura, anche se con stili molto diversi. CR7 più macchina da guerra del rivale argentino, molto più estroso e verso il genio assoluto. Ancora oggi, quando si pensa al Real Madrid e al Barcellona, viene in mente la rivalità tra Ronaldo e Messi e quel che ha rappresentato per la Liga in giro per il mondo. El Clasico, la partita più bella del mondo con il meglio del meglio in campo. Come Benzema e Sergio Ramos da una parte e Iniesta e Xavi dall’altra.

CR7 con i Blancos ha segnato oltre 450 gol in tutte le competizioni, con quattro Champions League vinte. Successi che però non hanno condizionato sul tifo il figlio di Ronaldo, Mateo, che ha scelto una strada del tutto opposta.

Ronaldo, il figlio Mateo con la maglia del Barcellona

Georgina Rodriguez ha pubblicato una Instagram Stories con Alana Martina, Eva e Mateo che ballavano sul divano. Ciò che è saltata all’occhio è stata la maglia del Barcellona di Mateo, o meglio l’intera divisa del club catalano.

Quel che bisogna sottolineare è che il piccolo Mateo, così come Cristiano Junior e papà Ronaldo è un grande appassionato di calcio. Sono diverse infatti le maglie indossate dal piccolo, come quella del Real Madrid al concerto di Rosalia o del Portogallo. La Stories pubblicata su Instagram ha avuto comunque grande risalto in Spagna, con vari giornali che si sono soffermati su questa particolarità riguardo Mateo e la sua simpatia per il Barça.

Un po’ come quella che Mateo Messi ha per Ronaldo, che si è messa in mostra durante gli anni in Catalogna della Pulce argentina. Insomma, questo ‘tradimento’ della famiglia Ronaldo verso il Real Madrid verrà sicuramente perdonato da parte dei tifosi sui social. Nonostante non manchi mai qualche haters che commenta in modo sgradevole delle foto anche quando si tratta di bambini che esprimono il loro amore per il calcio.