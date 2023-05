Arrivano clamorose indiscrezioni in merito a una trattativa che vede coinvolto in prima persona il manager torinese presidente del gruppo Exor

E’ senza dubbio l’uomo del momento. O quantomeno il manager di gran lunga più attivo nel mondo dello sport. Del resto, alla luce del ruolo e delle responsabilità che è obbligato ad assolvere, non ci sono alternative per John Elkann. Parliamo del quarantasettenne nipote di Gianni Agnelli nato a New York e cresciuto all’interno delle aziende della famiglia di imprenditori più famosa d’Italia.

Spetta a lui e solo a lui risollevare le sorti dei due marchi più splendenti del gruppo, la Juventus e la Ferrari. E mai come in questo preciso momento storico c’è un bisogno impellente di interventi decisi per far ripartire quanto prima sia la Vecchia Signora che il Cavallino Rampante. Il giovane manager che da anni è a capo dell’impero degli Agnelli è infatti da giorni al lavoro per trovare le migliori soluzioni possibili sui due fronti. E la mossa più clamorosa e roboante, stando ai rumors provenienti dall’Inghilterra, riguarderebbe proprio la Ferrari.

Il sito del popolare quotidiano inglese Dailymail riporta una notizia che ha fatto saltare sulla sedia sia i tifosi della Rossa che la stragrande maggioranza degli addetti ai lavori. Ai giornalisti anglosassoni risulta infatti di una super offerta formulata da John Elkann a Lewis Hamilton, per convincerlo a lasciare la Mercedes a fine stagione e a trasferirsi a Maranello in vista del mondiale di Formula 1 del 2024. Una mossa pazzesca, che conferma però le tante voci circolate nelle ultime settimane nonostante le smentite dei diretti interessati.

John Elkann, super offerta a Lewis Hamilton: i tifosi della Ferrari sono increduli

Per strappare il fuoriclasse di Stevenage alla scuderia di Brackley, che lo vede protagonista assoluto da oltre dieci anni, il grande capo di Exor avrebbe messo sul piatto la cifra monstre di 46 milioni di euro. Un ingaggio spaziale per un pilota che sogna di conquistare l’ottavo titolo della sua straordinaria carriera.

E la grande scommessa dei due attori di questa clamorosa trattativa è proprio questa: centrare l’ottavo titolo mondiale di Formula 1 proprio alla guida della Ferrari, la macchina che consentì a Michael Schumacher di diventare il primo pilota della storia a conquistarne sette. Secondo i media britannici resterebbe solo da capire di chi Hamilton prenderebbe il posto: facile pensare a Sainz, ma alla fine potrebbe essere proprio Leclerc a cambiare aria. Magari facendo il percorso inverso dell’inglese e passando dalla Ferrari alla Mercedes.