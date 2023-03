“A John Elkann non frega nulla”: attacco frontale in diretta

Gigi Moncalvo, scrittore, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it nella trasmissione TvPlay.

Lo scrittore si è soffermato su John Elkann che, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa, dichiarò di non voler cedere il club bianconero. Gigi Moncalvo, invece, ritiene che l’amministratore delegato di Exor non abbia alcun interesse per la vecchia signora, e lo ha fatto capire senza troppi giri di parole nella trasmissione TvPlay in onda su Twitch.

Gigi Moncalvo a TvPlay: “Non c’è nessun compratore per la Juventus”

Moncalvo, senza troppi giri di parole, ha fatto capire che Jonh Elkann non ha alcun interesse nel club bianconero. Lo scrittore, infatti, ha affermato che “a John Elkann della Juventus non frega nulla, in questo momento però non c’è un compratore della Juventus perché non si può sapere quanto valga, se valga 10 o 1000, i parametri che hai sulle altre squadre non sono applicabili perché hai in subordine tutti i problemi che ci sono attualmente. Secondo me John Elkann dopo tutta la parata che ci sarà quest’anno lascerà andare tutto. Bisogna vigilare su un altro aspetto, se Ferrero avrà il coraggio di fare una doverosa richiesta di risarcimento danni ad Andrea Agnelli per i danni subiti dagli azionisti della Juventus e di chiedere l’azione di responsabilità di John Elkann, che, come controllante di Exor, avrebbe dovuto vigilare”.