Incredibile, è fuori dalla Champions League: il disastro è completo

Fallimento da qualsiasi punto di vista per il top club. L’ultima giornata di campionato è stata fatale

Niente da fare, una delle squadre più celebri e vincenti d’Europa non è riuscita a conquistare il piazzamento alla prossima Champions League.

I tifosi sono rimasti delusi, l’allenatore ha rimarcato in conferenza stampa i tanti errori di questa stagione che è stata un cammino pieno di difficoltà. Mentre i giocatori sui social non hanno fatto altro che scusarsi con il proprio pubblico per l’evidente figuraccia che pochi avrebbero immaginato a inizio stagione. Ora si pensa al futuro, quando l’anno prossimo la celebre musichetta della Champions League potrà essere ascoltata al massimo da casa e non dal vivo, nel proprio stadio.

Il Liverpool ha vissuto una stagione tormentata e non ha mai provato a intaccare sia Arsenal che Manchester City, le due pretendenti al titolo sin dalle prime giornate di Premier League.

Premier League, il Liverpool saluta la Champions: va in Europa League

Grazie alla sconfitta del Chelsea (altra realtà in crisi malgrado i milioni spesi sul mercato) contro il Manchester United, il Liverpool non è riuscito a entrare aritmeticamente tra le prime quattro della classifica cedendo così il posto proprio ai Red Devils, che al contrario al secondo anno di Erik Ten Hag hanno dimostrato ottime cose meritandosi il piazzamento.

La notizia del mancato approdo alla più grande competizione continentale è uno schiaffo clamoroso per il Liverpool. I Reds sono una istituzione in Champions e vantano ben tre finali dal 2018 al 2022. Il condottiero della squadra Jurgen Klopp non è riuscito inaspettatamente a realizzare l’obiettivo minimo della società sebbene abbia collezionato sette successi nelle ultime otto partite.

La delusione è tanta e da qui in poi può accadere di tutto. Non possono essere esclusi a priori addii pesanti, a partire proprio dallo stesso Klopp che potrebbe lasciare Liverpool dopo un’annata così complicata. Oltre all’allenatore anche alcuni calciatori, tra i quali spicca James Milner (De Zerbi lo avrebbe contattato per farlo diventare un nuovo centrocampista del Brighton), potrebbero lasciare la squadra inglese.

Nel frattempo sui social network arrivano i primi segnali di sconforto. Mohamed Salah, uno dei simboli del Liverpool degli ultimi anni, su Twitter ha ammesso tutta la delusione per non aver centrato il minimo obiettivo stagionale: “Sono devastato, non ci sono scuse per tutto questo“, afferma l’egiziano nel suo amaro post. “Avevamo le possibilità per qualificarci ma abbiamo fallito. Siamo il Liverpool, la qualificazione in Champions è il minimo indispensabile“.