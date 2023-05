Michela Persico, vestito cortissimo: gambe scottanti

Michela Persico è in grande spolvero in passarella. La giornalista sportiva e compagna di Daniele Rugani si è presentata così.

Anche in Italia da diversi anni vige la moda delle wags. Ovvero le bellissime e sensuali compagne e mogli dei calciatori nostrani. Donne che si fanno apprezzare per il loro fascino, rinomate però più per la relazione con un giocatore di Serie A che per altre attività.

Tra le wags del nostro calcio spicca sicuramente la bellissima Michela Persico. La bergamasca è la compagna di Daniele Rugani, difensore della Juventus. Ma si era già fatta conoscere in TV come giornalista sportiva, ai microfoni di Sport Mediaset. I due sono ormai una delle coppie più famose all’interno del panorama calcistico nazionale.

Nel prosieguo della carriera Michela Persico ha continuato a crescere professionalmente e a non limitarsi alla sola attività giornalistica. Ha infatti svolto il lavoro di modella, anche e soprattutto grazie ad un fisico mozzafiato che non tende a nascondere sui social. Ma ha anche debuttato come attrice nel film Infiniti, diretto da Cristian De Mattheis per la A.C. Production.

Michela Persico debutta come attrice e sfoggia la sua bellezza a Cannes

Un debutto, nel mondo della cinematografia italiana, che sicuramente incuriosirà in molti. Il film Infiniti dovrebbe uscire in qualche sala nazionale a giugno. Ma intanto Michela Persico ha incominciato a convivere con la notorietà filmica.

La bella giornalista e modella è stata invitata al Festival del cinema di Cannes, che si sta svolgendo in questi giorni nel noto comune della Costa Azzurra francese. Come pubblicato anche su Instagram, la Persico ha sfilato nella serata di giovedì, mostrandosi in tutto il suo splendore ed eleganza.

Tra gli scatti pubblicati sui social, Michela Persico è apparsa con un vestito elegantissimo, bianco e lucido con tanto di paillette anni ’20 nella parte inferiore dell’abito. Ma soprattutto, vista la misura un po’ ‘corta’, Michela ha mostrato al pubblico sulla croisette le sue splendide gambe, atletiche e molto sensuali. Non è dunque certo passata inosservata.

Tali foto dunque rendono pienamente giustizia al fascino, l’eleganza e la sensualità di Michela Persico. Elementi che fanno di Rugani uno degli uomini più invidiati del mondo del calcio, visto che ha una relazione sentimentale e passionale con la bellissima telegiornalista. Su Instagram Michela vanta ben 1,8 milioni di follower. Numeri da influencer pazzesca, visto che poche wags italiane possono contare numeri così elevati a livello di seguito.