Non convocato: sarà derby per lui in estate

Non è stato convocato per l’ultima gara di campionato. Ora ci sono tutti i presupposti per un’estate rovente per il calciatore.

Il campionato è ormai finito. Il Napoli si è preso la scena conquistando uno storico successo a distanza di ben 33 anni. Milan e Atalanta si contendono il quarto posto, mentre in fondo alla classifica Verona, Spezia e Lecce si giocano le ultime carte.

Subito dopo la conclusione del campionato comincerà un nuovo capitolo con il calciomercato. Sono in tanti i calciatori per il quale è prevista una sessione davvero rovente. Molti di questi sono italiani e sono oggetto da mesi delle attenzioni dei principali media sportivi nazionali.

Il tecnico neroverde Alessio Dionisi alla vigilia della sfida Sampdoria-Sassuolo, terminata poi 2-2, non ha voluto rischiare il suo principale talento, Davide Frattesi, e così non lo ha convocato per la sfida di ‘Marassi’. Una scelta tecnica e non dettata da qualsivoglia altro problema, anche se è noto che il ragazzo di scuola Roma abbia intenzione di compiere il salto di qualità definitivo.

Futuro Frattesi, nuovo Derby di mercato in arrivo?

Molte società sono interessate alle sue prestazioni. Anche se tutto ciò non è assolutamente una novità: a 23 anni Frattesi sembra aver accumulato l’esperienza necessaria per vestire una maglia importante della nostra Serie A, anche se non mancano le pretendenti estere da sempre interessate ai talenti del nostro calcio.

Sul calciatore ci sono in particolare Juventus, Milan e Inter. Ma a partire dal mese di giugno, quindi dopo l’avvio del mercato estivo, non si possono escludere altre pretendenti che busseranno alla porta del ds neroverde Carnevali (una di esse potrebbe essere ad esempio il Napoli)

Il talento romano è il principale obiettivo della Juventus, intenzionata a ristrutturare il proprio pacchetto di centrocampo. Leandro Paredes è pronto a salutare Torino, dopo un anno estremamente deludente, così come Adrien Rabiot. Il calciatore francese ha disputato un’ottima stagione e non prenderebbe in considerazione un’altra stagione senza Champions League.

Ma occhio anche a Inter e Milan che potrebbero cominciare un curioso derby di mercato per assicurarsi il giovane centrocampista. I rossoneri vogliono cambiare il volto del loro centrocampo con un innesto di qualità, Maldini e Massara del resto seguono il classe ’99 da diverso tempo. L’Inter potrebbe puntare sul calciatore per svecchiare il reparto e magari sostituire uno dei top a centrocampo, come Nicolò Barella o Marcelo Brozovic. I due piacciono molto ai top club europei e potrebbero partire in estate.