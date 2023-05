Nuova conferma, Belotti cambia maglia: colpo in Serie A

Andrea Belotti è pronto nuovamente a cambiare big, questa volta con la prospettiva di essere il nuovo titolare al centro dell’attacco.

L’ex punta del Torino nella Roma sta vivendo una stagione particolare, in campionato non ha segnato un gol e solo in Europa ha mostrato sprazzi della sua classe. Il ruolo da vice Abraham comincia a stargli stretto, può esserci l’occasione per un riscatto.

Il futuro di Andrea Belotti comincia ad essere discusso, a poche gare dal termine della stagione. La Roma ha il grande obiettivo dell’Europa League, vincere il secondo trofeo europeo di fila porterebbe i giallorossi ad un posto d’onore nella storia, anche grazie all’apporto del centravanti italiano, maggiormente incisivo fuori dai confini in questa stagione.

Belotti in Serie A non ha ingranato con la Roma. Mourinho lo ha più volte mandato in campo con fiducia ma il calciatore non ha ripagato. Ormai parte sempre dietro nelle gerarchie dietro Tammy Abraham. Una condizione da rivedere, proprio perché a fine stagione c’è un club che non nasconde le sue ambizioni, puntando direttamente sul campione azzurro di Euro2020.

Belotti in una nuova big, le ultime sulla trattativa

Il rilancio del centravanti può essere una mossa decisa per una squadra che ha bisogno di un rinforzo offensivo nella prossima stagione, proprio per aumentare la qualità. La corsa all’Europa che conta porta così a un nuovo innesto per aumentare le scelte lì davanti, Andrea Belotti vorrà dimostrare proprio di essere la punta giusta anche per i club che sognano una ribalta continentale. Un affare possibile, Andrea Belotti attaccante della Fiorentina è un’idea che comincia a emergere, nemmeno tanto remota.

L’ostacolo non sarebbe sicuramente quello finanziario, la Roma prese il cartellino di Belotti a costo zero e potrebbe cederlo per una cifra intorno ai sei-sette milioni di euro, puntando così su qualche altra punta esperta sul mercato. La Fiorentina, invece, ha necessariamente bisogno di una punta esperta che sappia alternarsi tra coppe e campionato, l’esperimento di Luka Jovic è andato troppo a corrente alternata. Nella finale di Coppa Italia è partito dalla panchina e ha sulla coscienza l’occasione del mancato pareggio.

Belotti giocherà insieme a Cabral, o i due si alterneranno. La punta ex Basilea ha convinto la squadra viola, affiancargli l’ex granata potrà essere una mossa importante per il futuro. Vincenzo Italiano avrebbe già dato l’ok, nel suo 4-3-3 una punta che sappia giocare spalle alla porta e con grande fisicità è sempre ben gradita.