Juve in tempesta, abbandonano subito la nave

La Juventus teme ora il peggio dopo l’ennesima udienza di questa stagione: molti intendono abbandonare la nave prima che affondi.

I tifosi della Juventus non avrebbero mai immaginato di vivere una stagione del genere. Tutto è capitato in pochi mesi e le certezze prima solide sono diventate progressivamente sempre più vane. Non solo la situazione extra campo, molto delicata e per questo in divenire, ma anche il campo ha decretato un fallimento su tutta la linea.

La “colpa” se vogliamo è di una gestione tecnica al limite del sufficiente. Molti giocatori che Massimiliano Allegri aveva chiesto a gran voce si sono rivelati non produttivi e soprattutto avversi al suo sistema di gioco, notoriamente basato sulla forza dei singoli. E se questo aspetto l’anno scorso non lo si intravedeva, in questa stagione tutti i nodi sono venuti a pettine.

Di Maria, Bremer, Paredes e tanti altri interpreti hanno giocato sotto le aspettative gettando al vento le speranze dei tifosi che sognavano di vincere almeno un trofeo. La situazione è difficile, non paragonabile al passato, e molti calciatori non intendono continuare a respirare un’aria così opprimente. A fine anno potrebbe esserci cosi’ un’autentica rivoluzione.

Juve, rivoluzione in arrivo

Subito dopo il recente ko di Empoli, arrivato dopo una prestazione fatiscente, ecco che i tifosi hanno rispolverato per l’ennesima volta l’hashtag AllegriOut, presente ovunque nella pagina Twitter della Juventus. Chiaramente, un tale comportamento da parte dei fan bianconeri è da interpretare sotto un’ottica chiaramente sportiva. Il gioco di Allegri è considerato “vecchio” e stantio e in campo non porta altro che uno sterile difensivismo.

Oltre a ciò, non si può non sottolineare sia la penalizzazione di 10 punti inflitta dalla Corte della FIGC, che per l’ennesima volta modificato la classifica di Serie A, che l’imminente sentenza relativa invece alla questione “stipendi”. Quest’ultima – stando agli addetti ai lavori – potrebbe essere ancora più pesante di quella delle plusvalenze. Ebbene, a causa di questa situazione molti calciatori potrebbero lasciare Torino anzitempo.

Uno dei principali calciatori pronti a dire addio alla causa bianconera è Angèl Di Maria che da almeno un mese non ha più inciso come a inizio 2023. Il Fideo è pronto a dire addio dopo nemmeno un anno vissuto, a dirla tutta, con tutte le difficoltà di questo mondo. Accanto all’argentino anche Adrien Rabiot potrebbe salutare la società: senza la Champions League difficilmente rimarrà alla corte di Allegri (o di chiunque sarà l’allenatore l’anno prossimo).

Discorso a parte invece per Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Entrambi sono i punti fermi della Juventus e sono considerati incedibili. Ma anche in questo caso pesa moltissimo la mancanza della prossima Champions. A dirla tutta la loro permanenza alla Continassa potrebbe dipendere dal destino di Allegri: se l’allenatore dovesse rimanere è sempre più probabile che potrebbero cercare un’altra destinazione, più congeniale alle loro caratteristiche.