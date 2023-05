Bye bye Juve, si trasferisce alla Roma a parametro zero

La Roma vuole chiudere un altro affare a parametro zero che befferebbe la Juventus: Tiago Pinto è al lavoro per chiudere definitivamente

Sono tanti gli acquisti a parametro zero degli ultimi tempi da parte della Roma. Soltanto la scorsa sessione estiva, a Trigoria sono arrivati Belotti, Dybala, Matic e Svilar, e poi Solbakken in quella invernale. Il club giallorosso non ha tantissima liquidità, ecco perché i Friedkin puntano sulle qualità di Tiago Pinto e il carisma di José Mourinho per portare nuovi rinforzi pur garantendo un ricco ingaggio.

Il prossimo della lista è Houssem Aouar, che si libererà dall’Olympique Lione il 30 giugno e poi firmerà un contratto con i giallorossi. Un ottimo affare, vista la sua ottima esperienza in Ligue 1 nonostante qualche stagione giocata sottotono. Ma non è finita qui. Perché la Roma sa bene dove vuole arrivare e la finale di Europa League sarà un grande spartiacque per la prossima stagione.

Infatti, in caso di vittoria contro il Siviglia alla Puskas Arena di Budapest, la squadra di Mourinho parteciperebbe alla Champions e tra l’altro lo farebbe come testa di serie, inserita in prima fascia. A prescindere dai risultati sportivi, la Roma vuole garantire allo Special One dei nuovi rinforzi, soprattutto a centrocampo. Un nome che è diventato molto forte nelle ultime ore è quello di Youri Tielemans, seguito a lungo dalla Juventus, che però vive un periodo complicato e non può permettersi di pensare a lungo termine.

Niente Juventus, c’è la Roma per Tielemans

La Juventus ha pensato per molto tempo di mettere le mani su Youri Tielemans, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. Lascerà il Leicester, a un passo dalla retrocessione in Championship. Ma i problemi del club bianconeri non permettono di fiondarsi con decisione sul centrocampista belga classe ’97.

Ecco perché la Roma su questo ha campo libero, con Mourinho molto interessato al giocatore al quale affiderebbe molto volentieri le chiavi del centrocampo.

Tielemans in questa stagione ha collezionato 36 presenze tra Premier League, FA Cup ed EFL Cup, con 4 gol e un assist a referto. La Roma ha intenzione di sistemare il centrocampo con lui e col già citato Aouar, per un reparto che avrebbe quantità, ma soprattutto qualità nell’impostazione dell’azione e anche nell’ultimo passaggio.

Un argomento su cui i giallorossi sono un po’ sofferenti quando mancano Dybala e Pellegrini. Resta da capire quando ci sarà l’affondo di Tiago Pinto, che ha già messo Tielemans nella lista dei preferiti.