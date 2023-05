Federica Nargi stavolta esagera: una scollatura piccante

Ancora uno scatto da far girare la testa: così Federica Nargi ha mandato in visibilio milioni di fan sul web

Non è affatto un mistero che Federica Nargi rimanga, dopo tanti anni nel mondo dello spettacolo, uno dei simboli di bellezza e sensualità senza tempo. Elegante, mai volgare ma praticamente sempre in grado di far girare la testa ai suoi 4,2 milioni di follower su Instagram.

Sui social, lo si vede da tempo, la Nargi adora condividere tanto gli scatti del suo lavoro quanto quelli che riguardano la famiglia. L’ex modella è diventata uno dei volti più amati della televisione nostrana sin dall’esordio nel telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci ‘Striscia la Notizia’. Una delle veline più belle e tutt’ora apprezzate nel lungo elenco riguardante lo storico programma di Canale 5. La Nargi nasce il 5 febbraio 1990, a Roma ed inizialmente ha lavorato, con discreto successo, come modella.

Nonostante i 33 anni e il fatto che non sia più una ‘ragazzina’, la sua invidiabile forma fisica mette a dura prova le colleghe che al momento possono vantare una carta d’identità decisamente più recente. Simpatica e sempre disponibile coi suoi sostenitori, ha da sempre mostrato un grande talento sul piccolo schermo. È affiancata dall’ex attaccante di Juventus e Milan Alessandro Matri, da cui ha avuto due bellissime bambine: Beatrice e Sofia, rispettivamente di 4 e 6 anni.

Scollatura bollente: Federica Nargi da impazzire

La sua ‘Fan base’ le è sempre stata accanto, nei suoi momenti più felici così come in quelli più tristi. Ad ogni suo intervento in tv, i complimenti e le belle parole nei suoi confronti – e nei confronti della sua sconfinata bellezza – semplicemente non si possono contare. Il successo di Federica Nargi nasce da una bellezza davvero mozzafiato e, sui suoi profili social, i complimenti non mancano. Spesso ben lontani dall’essere considerati eleganti, la Nargi soprassiede e ringrazia.

Ma intanto la sua ultima foto ha fatto scattare il panico su Instagram Il corpetto nero, strettissimo, fatica a contenere le forme esplosive della bella romana. Il dècolletè è semplicemente da applausi. La gonna, altrettanto stretta, dà risalto alle curve che Federica è ben fiera di mettere in mostra per la gioia di chi la segue con grande ammirazione.

La Nargi, in uno dei suoi ultimi scatti, ha ammiccato all’obiettivo con un’eleganza ben al di sopra del comune. La sua sensualità ed il suo carisma vengono pienamente percepiti dai followers che hanno lasciato 225 commenti e oltre 63700 likes. L’ennesimo successo per una donna che continua a seminare il panico ad ogni sua mossa sui profili social.