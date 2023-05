Regista low cost per Inzaghi: non accetta il rinnovo

L’Inter di Inzaghi studia un nuovo acquisto low cost, perfetto per la linea mediana del tecnico nerazzurro e anche per le casse societarie.

Aria di novità nell’Inter, che punta a rinforzare una rosa che quest’anno ha dimostrato di poter comunque ottenere ottimi risultati, nonostante i limiti di budget. Per la prossima stagione, i nerazzurri hanno messo nel mirino un nuovo colpo a centrocampo, uno dei settori più importanti per la manovra della squadra di Simone Inzaghi. Un’operazione non semplice, dato che stiamo parlando di un giocatore seguito anche da una big europea, ma su cui Marotta sente di essere in vantaggio.

La linea mediana nerazzurra perderà sicuramente un elemento in estate, con l’addio in scadenza di contratto di Roberto Gagliardini. Quindi qualcuno dovrà arrivare al suo posto, considerando anche che Mkhitaryan – quest’anno assolutamente decisivo – avrà un anno in più. L’armeno ha compiuto 34 anni lo scorso gennaio, e per di più il suo contratto, così come quello di Calhanoglu, scadrà nel 2024. C’è ancora tempo, ma l’Inter vuole portarsi avanti e cautelarsi per il futuro.

Anche perché nel frattempo c’è da capire cosa ha in mente Inzaghi per Asllani. Il talento arrivato dall’Empoli nell’estate del 2022 ha avuto poco spazio quest’anno (appena 849 minuti in 28 partite) e non ha convinto molto il suo allenatore. Per questo il club nerazzurro ha individuato un’occasione sul mercato spagnolo, che potrebbe regalare all’allenatore un rinforzo ideale in vista della nuova stagione.

Un argentino per l’Inter: il prezzo è scontatissimo

Il nome prescelto per rinforzare i nerazzurri è Guido Rodriguez, regista di 29 anni che gioca dal gennaio 2020 al Betis, dopo un passato in Messico. Dal punto di vista tecnico e tattico, si tratta di una sicurezza, come si è visto in queste stagioni in Spagna. Manuel Pellegrini gli ha affidato le chiavi del centrocampo degli andalusi, che Guido Rodriguez ha portato a vincere la Coppa del Re nella scorsa stagione.

L’Inter lo segue da almeno un anno, ma le richieste del Betis sono sempre state troppo alte, intorno ai 25 milioni. Ma il contratto dell’argentino va in scadenza nel 2024, e ancora non vuole saperne di trattare un rinnovo. Questa situazione potrebbe forzare la mano al club andaluso per lasciare andare il giocatore già questa estate per una cifra minore del previsto, probabilmente intorno ai 10 milioni di euro. Per l’Inter si tratterebbe di un colpo importante, ma su Guido Rodriguez c’è anche l’interesse del Barcellona.