Vlahovic sotto scacco: non lo vogliono più

Dusan Vlahovic e una stagione da dimenticare, come per tutta la Juventus del resto. Cosa accadrà nel suo prossimo futuro.

Empoli come Siviglia, anzi ancor peggio. Perché se in Spagna la Juventus si è giocata la possibilità di accedere alla finale di Europa League, ad Empoli ha lasciato sul campo anche le residue possibilità di classificarsi al quarto posto utile per l’approdo alla prossima Champions League.

La nuova penalizzazione di dieci punti comunicata pochi minuti prima dell’inizio della gara è stata l’ennesima “anomalia procedurale” all’interno di una stagione che più che folkloristica, come l’ha definita Massimiliano Allegri, ha sempre più i contorni di una disfatta. Dall’Inghilterra ci informano che John Elkann e la Ferrari starebbero pensando al 7 volte Campione del Mondo, Lewis Hamilton. 40 milioni di sterline, circa 46 milioni di euro, l’offerta economica per portarlo a Maranello e metterlo alla guida della Rossa.

Chissà che in queste ultime settimane non sia passata nella mente del numero uno di Exor anche il cambio del “pilota” da mettere alla guida dell’altro gioiello di famiglia, la Juventus. La decisione riguardante il tecnico livornese avrà poi dirette conseguenze sul prossimo mercato bianconero, sia per quanto riguarda i nuovi innesti sia, soprattutto, per le uscite.

Vlahovic non lo vogliono più

Come la stagione in corso ha ampiamente dimostrato la Juventus dispone davvero di pochi giocatori di qualità. E questi pochi, si contano ormai sulle dita di una mano, non sono in sintonia, per usare un eufemismo, con Massimiliano Allegri. Dusan Vlahovic è la cartina al tornasole della Juventus. Nella sua stagione si ritrovano tutte le componenti negative che hanno portato a quella che inizialmente abbiamo definito come una disfatta.

Il centravanti serbo ha avuto problemi fisici, si è parlato di una fastidiosa forma di pubalgia, però miracolosamente scomparsa proprio durante i Mondiali in Qatar. In diverse occasioni è sembrato un corpo estraneo all’interno della squadra anche a livello caratteriale. Non ultima la componente tattica. Massimiliano Allegri e Dusan Vlahovic sembrano estranei, umanamente e tatticamente. Non occorrono poteri divinatori per immaginare che soltanto uno dei due rimarrà alla Juventus il prossimo anno.

Se non interviene John Elkann su Massimiliano Allegri e sul suo eventuale ricchissimo licenziamento, ecco che Dusan Vlahovic dovrà iniziare a preparare le valigie. Per dove? Per lui si è parlato del Chelsea, ma anche del Bayern Monaco. Ma dalla Germania arriva una clamorosa smentita. Il giornalista della Bild, Christian Falk ha pubblicato un cinguettio su Twitter che non lascia dubbi in proposito: “Il Bayern non è ancora interessato a Dusan Vlahovic (Juventus) e non ha in programma un’offerta”. Chissà se quell’ancora inserito nel Tweet lascia speranze al centravanti serbo che sembra avere soltanto una gran voglia di cambiare aria. Qualunque essa sia.