Bufera su Allegri: “Danni anche nella prossima stagione”

Massimiliano Allegri rischia davvero fortemente di non essere più alla guida della Juventus il prossimo anno. Ormai sembra scontato

Come sottolineato da lui stesso dopo la sconfitta di Empoli, il momento è molto delicato e non si può pensare con serenità al futuro. Oltre alla penalizzazione per il caso plusvalenze fra poco inizierà anche il filone legato alla manovra stipendi.

La sconfitta di Empoli ha sancito forse definitivamente l’addio della Juventus alla zona Champions. La nuova penalizzazione di 10 punti, inflitta dalla Corte d’Appello Federale per il caso plusvalenze ha creato un gap adesso difficile da colmare a sole due giornate dal termine del campionato. Con ogni probabilità il nuovo filone sulla manovra stipendi porterà ad un’altra sentenza poco positiva e quindi il discorso europeo è compromesso.

Vincere con il Milan con almeno due gol di scarto, sperare che i rossoneri inciampino col Verona e che Roma e Atalanta non facciano 6 punti, quindi potrebbe non bastare. Allegri ha sottolineato nella conferenza stampa al Castellani come giocare in queste condizioni è stato uno stillicidio a livello umano, non sapendo quale fosse la reale classifica e l’entità della penalizzazione (prima sospesa). Adesso lo sguardo è rivolto al futuro, a prescindere da quello che sarà l’esito stagionale e il piazzamento finale.

Massimiliano Allegri, secondo Bargiggia rimarrà a Torino: “Povera Juventus”

Dal canto suo Allegri ha sempre ribadito di voler restare a Torino anche l’anno prossimo, forte di un contratto di ancora due anni e con il benestare del presidente John Elkann. Il numero uno del gruppo Stellantis ha ribadito che il tecnico toscano ha le carte in regola per guidare la rinascita della “Vecchia Signora” e le chiavi del progetto restano quindi nelle mani di Allegri. Questa conferma ha messo in allarme il mondo bianconero e piovono critiche sui social e non.

Notizie che non hanno fatto piacere a tutto il mondo bianconero e a quanto pare anche a parte dei media. Il noto esperto di mercato di Mediaset, Paolo Bargiggia, da sempre molto seguito per il suo modo aggressivo di utilizzare i social, ha sparato a zero sulla società bianconera. Su Twitter Bargiggia non ha usato mezzi termini e ha scritto: “Una società forte, con dentro uomini di calcio e non solo commercialisti ed esperti di finanza, avrebbe esonerato Allegri questa mattina – spiega il giornalista-.Questi invece vogliono portarlo a fare danni anche nella prossima stagione. Povera Juventus”. Insomma bene ma non benissimo. Vedremo cosa ne penseranno i tifosi da qui alla prossima annata.