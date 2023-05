Elodie scottante: il balletto lascia tutti di stucco

La bellissima cantante torna a far parlare di sè con uno scatto da sogno su Instagram: il balletto è bollente

La bellissima cantante romana ha voluto omaggiare i suoi fan, pubblicando una delle foto più sexy degli ultimi tempi. Gli aggiornamenti di Elodie, sui social, sono costanti: ma stavolta i milioni di ammiratori sono rimasti a bocca aperta.

Una bellezza statuaria quella dell’artista che è stata una delle grandi protagoniste dell’ultime edizione del Festival della Canzone italiana. A Sanremo come sui social, Elodie non fa altro che fare innamorare i suoi fan con una semplicità ed un corpo che lasciano ogni volta allibiti. Nata il 3 maggio 1990, Elodie Di Patrizi – semplicemente nota come Elodie – ha mostrato tutto il suo talento nel canto sin dalla partecipazione al talent show ‘Amici di Maria De Filippi’ nell’ormai lontano 2016 (si classificò seconda, dietro a Sergio Sylvestre).

Da allora, ne è passata di acqua sotto i ponti e la bellissima cantautrice ha spiazzato tutti con una crescita ed una evoluzione che oggi la pongono molto lontana dalla ragazzina timida ed insicura che negli studi di Mediaset già stupiva con una voce fuori dal comune. Dalla più recente ‘Due’ a ‘Margarita’ con il rapper ed ex fidanzato Marracash, fino a successi da milioni di ascolti come il duetto con i The Kolors in ‘Pensare Male’. Un’artista a tutto tondo che con le tante feature, ed una padronanza del palco invidiabile, ha davvero saputo regalarsi a 360 gradi al suo pubblico.

Balletto bollente: Elodie più sexy che mai

La 33enne capitolina è però anche una delle donne più sexy e seguite in Italia: sui social, in particolar modo Instagram, conta addirittura 3,1 milioni di followers che non la lasciano praticamente mai sola.

In queste ore è in uscita il suo ultimo lavoro, un duetto intitolato ‘Pazza Musica’, con il cantante Marco Mengoni che lo scorso febbraio durante la settantatreesima edizione del Festival di Sanremo ha trionfato con ‘Due vite’. Sul proprio profilo Instagram il noto cantante ha voluto pubblicare – e lo stesso ha fatto Elodie – uno scatto davvero bollente che vede la sensualissima cantante avvinghiata a lui, in uno sexy balletto che mostra le gambe da urlo dell’artista 33enne.

Magliettina bianca strettissima e corta, oltre ad una gonna rosa che lascia ben poco spazio all’immaginazione per lunghezza e trasparenze. Le curve ed il corpo di Elodie hanno lasciato, ancora una volta, i tanto sostenitori della meravigliosa cantante con gli occhi sbarrati.