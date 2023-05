Un nuovo Haaland al Mondiale U20: in gol dopo 20 secondi, è subito asta

Proprio come Erling Haaland quando era ancora semi-sconosciuto, questo attaccante fa impazzire tutti nel Mondiale U-20.

In questi giorni numerosissimi osservatori e talent-scout si sono messi in viaggio in direzione Argentina. Non per seguire il campionato locale, bensì per visionare da vicino i numerosi talenti presenti al Mondiale Under 20.

Infatti è da pochi giorni incominciata l’edizione 2023 di questa rassegna internazionale, dedicata alle selezioni giovanili e dunque ai giovani calciatori che non hanno ancora compiuto 20 anni di età. Un’occasione unica per scoprire gioielli semi-sconosciuti che possono esplodere nel calcio che conta. Basti pensare che nell’ultima edizione, quella del 2019, il mondo scoprì un certo Erling Haaland, che si fece notare con la Norvegia U-20 segnando in un match contro l’Honduras la bellezza di 9 reti, battendo ogni record in gare ufficiali. La partita finì 12-0 per gli scandinavi e l’attuale bomber del Manchester City fu devastante.

Sulle orme di Haaland, nell’edizione del Mondiale U-20 in corso, è finito un attaccante classe 2004, che sta facendo parlare di sé più che per la quantità dei gol, per la rapidità con cui riesce a segnare. Parliamo di Adama Bojang, centravanti del Gambia che si è fatto notare per la doppietta segnata nella prima gara della sua Nazionale contro l’Honduras. Proprio lo stesso avversario contro cui Haaland realizzò quegli storici nove gol nell’edizione 2019.

Bojang, la stella made in Gambia che già è sul taccuino del Chelsea

A sorprendere come detto è stata la rapidità con cui Bojang ha segnato la prima rete: dopo solo venti secondi dal fischio d’inizio dell’incontro, l’attaccante gambiano ha scaricato senza pensarci due volte un sinistro terrificante dal limite dell’area, infilando il pallone sotto l’incrocio dei pali e mandando il Gambia in vantaggio immediatamente.

Talk about a fast start ⚡️ 🇬🇲 Adama Bojang scored after just 20 seconds for The Gambia!#U20WC pic.twitter.com/Uaa0UNgvUD — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 23, 2023

Il talento offensivo di Bojang non è passato inosservato, tanto che secondo il Daily Mail si starebbe già muovendo il Chelsea sulle tracce del 19enne attaccante. Il quale attualmente milita ancora in patria, nelle fila del club gambiano dello Steve Biko FC. La società londinese, che deve rifondarsi dopo il deludente campionato 2022-23, potrebbe portarlo in Premier League in estate. A febbraio scorso però Adama Bojang si era già fatto conoscere dagli osservatori più attenti, disputando una grande Coppa d’Africa Under 20, raggiungendo la finalissima con il suo Gambia (persa contro il Senegal). Ma soprattutto realizzando 4 reti importanti, tre delle quali nei quarti di finale contro i pari età del Sudan.