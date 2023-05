Rabiot sta per dire sì, super rinforzo: dove giocherà l’anno prossimo

Dopo la nuova penalizzazione per il caso plusvalenze e la sconfitta contro l’Empoli, per la Juvnetus ci sono delle brutte novità che riguardano Rabiot.

Dopo l’eliminazione dalla semifinale di Europa League ad opera del Siviglia, per la Juventus di Massimiliano Allegri la giornata di lunedì è stata davvero da dimenticare. I bianconeri, infatti, hanno avuto prima 10 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze e poi sono crollati allo Stadio Castellani contro l’Empoli di Paolo Zanetti.

I toscani, infatti, hanno tritato la ‘Vecchia Signora’, visto che sono riusciti a vincere con il risultato roboante di 4-1. La Juventus, di fatto, non è mai scesa in campo contro l’Empoli, considerando che al 47’ del secondo tempo era già sotto di ben tre gol (doppietta di Ciccio Caputo e rete di Sebastiano Luperto). Gli uomini di Massimiliano Allegri hanno poi segnato con Federico Chiesa, ma l’Empoli ha poi calato il poker nei minuti di recupero con il gol siglato da Roberto Piccoli.

Dopo questa sconfitta rimediata contro i toscani, visti anche i 10 punti di penalizzazione, per la Juventus il discorso quarto posto è adesso davvero complicato. La ‘Vecchia Signora’ ha infatti 5 punti di distacco dal Milan quarto e domenica è in programma proprio lo scontro diretto contro la squadra di Stefano Pioli. Per la gara contro i rossoneri, Massimiliano Allegri si affiderà sicuramente ad uno dei suoi migliori giocatori, ovvero Adrien Rabiot. Proprio su quest’ultimo bisogna registrare alcune importanti novità di mercato.

Calciomercato Juventus, Adrien Rabiot è pronto a dire sì al Bayern Monaco: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Sportbild’, infatti, Adrien Rabiot sta per dire sì ad un top team come il Bayern Monaco. Il club tedesco, di fatto, sta provando ad acquisire per l’anno prossimo le prestazioni del centrocampista, il cui contratto con la Juventus scadrà il prossimo 30 giugno.

Il Bayern Monaco sarebbe intenzionato ad offrire a Rabiot più dei 7 milioni di euro che il calciatore sta attualmente ricevendo dalla Juventus. Il club bavarese è disposta ad offrire questo super ingaggio all’ex PSG proprio perché arriverebbe a parametro zero. L’addio del francese, di fatto, sarebbe davvero una brutta notizia sia per Massimiliano Allegri che per i tifosi bianconeri. Adrien Rabiot, dopo le prime tre stagioni con la maglia juventina abbastanza deludenti, quest’anno è diventato uno dei perni della ‘Vecchia Signora. Il francese, infatti, quest’anno è riuscito a segnare ben 11 gol e a fornire ai propri compagni anche ben 6 assist vincenti.