Mondiale: la Nazionale sarà esclusa nel 2030

La Fifa starebbe già pensando ai prossimi anni: al momento non è stata ancora scelta la sede per il Mondiale 2030, esclusione in arrivo

L’ultimo Mondiale si è disputato in Qatar con una rivoluzione di tradizione totale. Ora nel 2026 si volerà in tre Paesi, come Canada, Messico e Stati Uniti, con il numero di partecipanti che salirà da 32 a 48.

A breve si conoscerà anche la sede per il Mondiale 2030, ma potrebbero esserci novità importanti dopo gli ultimi avvenimenti negativi. Una situazione da monitorare attentamente con le notizie che hanno fatto il giro del mondo. Qualcosa cambierà nelle prossime settimane visto che finora non sono stati provvedimenti decisivi per combattere il fenomeno del razzismo. Sarà un Mondiale ricco di stelle con tante novità che ci saranno a partire dai prossimi anni.

Mondiale 2030, Infantino ha deciso: potrà essere esclusa

La decisione potrà essere presa a breve con un colpo di scena incredibile. I vari episodi non sono stati assolutamente così belli da vedere con i numerosi attacchi dal campo. I filmati e gli scatti hanno fatto il giro dei social con decisioni drastiche che non sono arrivate fino a questo momento.

In Liga spagnola sono ormai frequenti i numerosi episodi di razzismo con protagonista Vinicius. L’attaccante brasiliano del Real Madrid è stato preso di mira dai tifosi di ogni squadra del campionato spagnolo: ora la situazione è arrivata al limite. Una discriminazione totale nel calcio con il problema che non va assolutamente sottovalutato. La stessa Federazione iberica non ha preso decisioni forti contro questo fenomeno che si è diffuso a macchia d’olio negli ultimi mesi. Anche l’ideologia del presidente della Liga Javier Tebas fa molto discutere: l’avvocato è stato al fianco dell’estrema destra facendo parte Fuerza Nueva, il partito che ha difeso la dittatura franchista. Per qualcuno è stato soltanto un errore di gioventù, ma nel 2018 è tornato a parlare svelando di aver scelto la Vox quando è tornato a votare.

Come svelato dal quotidiano Tuttosport, il tabloid The Times avrebbe anche riferito come la candidatura per la Spagna al Mondiale 2030 sia al momento incerta dopo gli ultimi avvenimenti davvero negativi. Un’immagine subito da cancellare con l’associazione di razzismo dilagante sugli stadi della Liga spagnola.