Il colpo è clamoroso: arriva direttamente dall’Inter!

Il calciomercato è alle porte e le squadre stanno già iniziando a progettare il futuro. Le prime trattative prendono forma in attesa dei ritiri estivi delle squadre

La Serie A è quasi arrivata alla sua conclusione e i primi verdetti sono arrivati. Il Napoli ha meritato di vincere il campionato con ben 5 giornate d’anticipo. In zona salvezza sono retrocesse Sampdoria e Cremonese e al momento le due che saliranno, in attesa dei play off, sono Frosinone e Genoa. A molti club restano ancora le finali di coppa da disputare in particolar modo quelle europee. L’Inter volerà a Istanbul per quella di Champions League dove affronterà i marziani del Manchester City.

La Roma il 31 maggio a Budapest se la dovrà vedere con il Siviglia e infine la Fiorentina il 7 giugno sfiderà il West Ham nella finale di Conference. La Viola vuole far restare la coppa in Italia dopo che la passata stagione era stata vinta dai giallorossi di Mourinho a Tirana contro il Feyenoord.

L’Inter dopo un’annata di alti e bassi si è ripresa completamente. Inzaghi è rimasto in bilico per tutto l’anno, ma ad oggi il suo posto in panchina sembra essere ben saldo. Marotta è già al lavoro per costruire la rosa del futuro e sulla lista dei partenti c’è un centrocampista che non rinnoverà il contratto. L’Inter pensa al presente, ma la società è già proiettata verso il futuro. Il prossimo anno sarà importante tornare a competere per lo scudetto e per questo Marotta studia le soluzioni sia nel mercato in entrata che in quello in uscita.

Colpo clamoroso per una neopromossa: arriva un centrocampista dall’Inter

Sul fronte partenze ci sono diverse novità. Skriniar come noto saluterà Milano per andare al Paris Saint Germain. Il difensore ha deciso da tempo di non prolungare il suo contratto con la squadra nerazzurra. Oltre a lui anche Gagliardini andrà via a parametro zero. L’ultima partita giocata contro il Napoli ha fatto storcere il naso ai tifosi e non solo. Il calciatore saluterà i nerazzurri ma non la Serie A con club importanti sulle sue tracce.

A giugno il suo contratto non verrà rinnovato e alcune squadre si sono fatte sotto. Il Monza e l’Atalanta hanno chiesto informazioni, ma ad oggi la pista più concreta è quella del Genoa. Il Grifone di Gilardino dopo aver conquistato la Serie A sta pensando a rinforzare la rosa. Gagliardini nonostante abbia deluso all’Inter ha molta esperienza e potrebbe far bene in una squadra che deve salvarsi. Il giocatore dovrà però ovviamente abbassarsi l’ingaggio.