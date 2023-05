La Juve non ci sta: “Deve andare a f…..o”

Dichiarazioni pesanti dopo la sentenza sul caso plusvalenze. Il mondo Juve no ci sta e sbotta contro la Giustizia Sportiva.

La nuova penalizzazione inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze ha il sapore di una vera e propria mazzata sportiva. A peggiorare la situazione, che in teoria lasciava ancora qualche spiraglio per la qualificazione in Champions League, è poi arrivata la batosta di Empoli.

Con la sconfitta in Toscana sommata alla penalizzazione la Juve dice praticamente addio alla possibilità di disputare il prossimo anno la Champions League. Con tutto quello che ne consegue dal punto di vista del mercato e del bilancio. Naturale quindi che la nuova penalizzazione di 10 punti non sia stata accolta bene dal mondo bianconero, anche perché arriva proprio nel bel mezzo delle giornate decisive di campionato.

In molti, anche non bianconeri, hanno contestato le tempistiche della penalizzazione. Prima 15 punti, poi restituiti, e adesso 10 punti. Il tutto in pieno campionato e con una stagione ancora da giocare ed obiettivi ancora da raggiungere. Fatto sta che la classifica a 180′ dal termine, viene pesantemente condizionata da situazione extra-campo, generando quindi immancabili polemiche.

Juve, il giornalista Oppini si scaglia contro la Giustizia Sportiva

“Negli anni ho cercato di essere sempre educato, ma non posso trattenermi.” ha dichiarato il giornalista Francesco Oppini a TeleRent. “Dirò quello che penso, per me dopo questa sera la Giustizia Sportiva deve andare letteralmente a f….lo”. Non usa quindi mezzi termini il giornalista mentre stava iniziando il match tra Empoli e Juve. Una sentenza che, ancor prima del risultato disastroso degli uomini di Massimiliano Allegri al Castellani, demoliti da un Empoli determinato e bravo a sfruttare l’inevitabile contraccolpo morale che ha colpito i bianconeri, messo alle strette e con il risultato giuridico che ha messo fine alle speranza Champions dei bianconeri.

E’ indubbio come questa sentenza sia stata accolta nel peggiore dei modi dall’ambiente bianconero che, al di là della bontà della stessa, critica le tempistiche di una penalizzazione data nel momento clou della stagione. Per la Juve poi c’è il rischio che questa possa essere solo la prima di ulteriori penalizzazioni in arrivo da qui alle prossime settimane. C’è ancora infatti da attendere il pronunciamento della UEFA, ma soprattutto la questione stipendi. Una sentenza che, a detta di molti esperti, potrebbe essere più pensate rispetto a quella appena comminata per il caso plusvalenze.