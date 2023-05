Infortunio Dybala, altro colpo di scena: quando rientra l’argentino

Altre novità ed aggiornamenti sulle condizioni di Paulo Dybala. La Roma ed i suoi tifosi sono tutti con il fiato sospeso in vista della finale di Europa League del 31 maggio.

La Roma si appresta a vivere un finale di stagione intenso ed emozionante, visto che come un anno fa la squadra di José Mourinho affronterà una finalissima europea, prevista per il 31 maggio.

A Budapest i giallorossi sfideranno il Siviglia, con la speranza di ottenere l’Europa League ed il secondo trofeo internazionale consecutivo, dopo la Conference vinta nello scorso anno. Ma i tifosi romanisti non stanno dormendo sonni tranquilli. Infatti il calciatore più forte della squadra è ancora in condizioni precarie. Parliamo di Paulo Dybala, l’attaccante argentino che è ai box per via di un forte dolore alla caviglia. La distorsione causata da un intervento killer dell’atalantino Palomino qualche settimana fa sta pregiudicando il suo utilizzo.

Il Corriere dello Sport ha lanciato degli aggiornamenti relativi alla situazione di Dybala, calciatore che Mourinho vorrebbe avere quanto meno a disposizione in vista della partita contro il Siviglia che si giocherà tra una settimana.

Dybala, tour de force in allenamento per recupera in tempo per Budapest

L’intenzione dell’argentino è quella di tentare un recupero in extremis, lavorando quotidianamente con terapie ad hoc alla caviglia. Infatti Dybala non ha beneficiato dei due giorni di riposo concessi da Mourinho alla squadra e si è presentato a Trigoria per lavorare a parte. Il programma prevede lavoro atletico e trattamenti specifici alla caviglia infortunata. Il nuovo check verrà svolto nella giornata di venerdì, quando si capirà se Dybala potrà essere recuperato e magari mandato in panchina per la sfida contro la Fiorentina di sabato 27 maggio.

La speranza è l’ultima a morire, visto che Dybala ha già effettuato un recupero lampo a novembre, quando dopo la lesione muscolare contro il Lecce è riuscito a tornare in tempo per partecipare ai Mondiali 2022 con l’Argentina, fra l’altro vinti anche grazie ad un calcio di rigore vincente della Joya.

Sarebbe un recupero enorme per la Roma, che in questa stagione nonostante i vari infortuni ha avuto spesso bisogno delle sue qualità tecniche per vincere le partite. Dybala finora ha disputato 36 gare ufficiali in giallorosso, segnando 16 reti e mettendo in fila 8 assist vincenti. Un impatto straordinario con la maglia numero 21 giallorossa, che i tifosi sperano di vedere in campo mercoledì prossimo a Budapest.