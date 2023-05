Inter, 3 giovani big per Frattesi: maxi scambio

Marotta ha confermato l’interesse dell’Inter per Frattesi. Prende corpo l’ipotesi scambio: sono tre le possibili pedine.

Il centrocampista del Sassuolo sarà un pezzo pregiato del prossimo mercato: i nerazzurri lo osservano con grande attenzione.

Davide Frattesi è uno dei centrocampisti più interessanti della Serie A. Già durante la passata annata aveva attirato le attenzioni di diverse big e il suo passaggio alla Roma (sua squadra del cuore) è sfumato per dettagli. Alla fine ha scelto di rimanere un altro anno al Sassuolo anche grazie al lavoro di Dionisi, che ha saputo risollevarlo dopo il mancato trasferimento ai giallorossi.

I suoi numeri in campionato parlano chiaro: 36 presenze (di cui 35 da titolare) e ben 7 reti. In estate tornerà ad essere una pedina molto attraente per diverse squadre, tra cui l’Inter, che lo aveva già cercato un anno fa: i nerazzurri pensano ad uno scambio. Non è certamente un mistero che Frattesi piaccia a molte squadre di prima fascia. Lo ha confermato lo stesso Giovanni Carnevali, che ha però affermato come, ad oggi, la miglior possibilità per il giocatore arrivi dalla Premier League.

Frattesi, c’è anche l’Inter: tre giovani per lo scambio

Le italiane, comunque, non demordono e cercheranno di portare a casa il talento neroverde. Oltre all’Inter, anche Roma, Napoli e Juve sarebbero sulle sue tracce. I nerazzurri, forti dell’ottimo legame fra le società, starebbero studiando una possibile strategia per convincere il Sassuolo a mandare il centrocampista a Milano. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe ricavare un tesoretto dai propri giovani proponendo uno scambio con conguaglio economico a favore dei neroverdi. I nomi individuati sono tre, tra cui due grandi protagonisti dell’ultimo campionato di Serie B: Fabbian e Mulattieri.

Il primo è una mezzala con il senso del gol, mentre il secondo è un bomber molto promettente. Le loro squadre hanno vissuto una stagione ricca di soddisfazione: la Reggina si è qualificata per i playoff, mentre il Frosinone ha vinto il campionato ottenendo la promozione in Serie A. Il terzo nome, invece, proviene dall’Olanda: si tratta di Oristanio, trequartista attualmente in prestito al Volendam.

Tutti e tre sono giovani molto interessanti che potrebbero piacere al Sassuolo, ma potrebbero non essere sufficienti per convincerlo. La società, infatti, potrebbe preferire una cessione senza scambi e, in questo caso, l’Inter potrebbe avere delle difficoltà. Ad ogni modo, i nerazzurri seguiranno la situazione: il tesoretto raccolto grazie al percorso in Champions League potrebbe regalare un colpo importante.