Una scollatura esplosiva: Elisabetta Gregoraci e la cena “piccante”

Elisabetta Gregoraci è sempre più meravigliosa: i suoi fan adorano il suo account Instagram, perché spesso regala immagini mozzafiato

Beato chi ammira Elisabetta Gregoraci: sempre più meravigliosa ed esplosiva. I suoi fans hanno nostalgia della partecipazione al Grande Fratello Vip, dove potevano ammirarla ogni giorno e godere della sua bellezza.

Tuttavia, anche quando l’ex modella calabrese non è in tv, ci pensa il suo account Instagram a regalare emozioni. Infatti Elisabetta non manca di aggiornare spesso con contenuti meravigliosi: ad esempio ha immortalato alcuni momenti di una cena a Montecarlo, dove ha mostrato uno spettacolare abito nero, aderente e con una scollatura da non credere. Foto meravigliose, nelle quali non mancano altri dettagli sulla sua notevole bellezza.

Vero che oggi la Gregoraci non è più una ragazzina, ma nonostante i suoi 42 anni fa rimanere a bocca aperta i suoi ammiratori e tutti coloro che la seguono sui social. La bella calabrese ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda già da giovane ed è subito diventata famosa in questo settore. È apparsa sulle copertine di numerose riviste e ha lavorato con rinomati designer e marchi. Elisabetta è anche nota per la sua partecipazione a diversi reality show. Si è parlato molto di lei quando ha partecipato al Grande Fratello nel 2005.

Elisabetta Gregoraci, la scollatura è pazzesca

In seguito è diventata un membro del cast de “La Talpa” ed è apparsa su “Dancing with the Stars” nel 2010. Oltre alla sua carriera televisiva, Elisabetta Gregoraci è anche una brillante imprenditrice. Ha lanciato la sua linea di costumi da bagno chiamata “Begood” ed è stata coinvolta in vari progetti imprenditoriali. Nel mondo del business la stupenda Elisabetta sembra essere perfettamente a suo agio. Molto famosa la sua love story più conosciuta, ossia quando è stata sposata con Flavio Briatore, il notissimo uomo d’affari ed ex manager di Formula 1. Si sono sposati nel 2008 e hanno avuto un figlio.

Tuttavia, hanno annunciato la loro separazione nel 2017 e hanno ufficializzato il divorzio nel 2018. Elisabetta Gregoraci continua ad essere molto attiva nel settore dell’intrattenimento, partecipando a programmi TV e tenendo molto attivo il suo account Instagram. Da sempre, le relazioni sentimentali di Elisabetta Gregoraci sono state oggetto di attenzione da parte dei media. Ad oggi, non è noto un suo eventuale fidanzato, ma a quanto pare l’ex modella in questo periodo preferisce mantenere un alto riserbo sulla sua vita privata.