Palladino-Juve. c’è una promessa fatta a Galliani

Raffaele Palladino piace molto alla Juventus come possibile futuro allenatore. L’ex attaccante ha strappato una promessa al suo dirigente al Monza.

Un inizio scioccante, senza risultati positivi e con un gioco vecchio stile troppo statico. Poi la rivoluzione, l’intuizione del club e la risalita fino a diventare la vera rivelazione del campionato di Serie A.

Questa è in sintesi la stagione del Monza, squadra neopromossa in A che si è rivelata una squadra combattiva, talentuosa e molto abile anche nei match contro le grandi squadre. La creatura costruita da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sta raccogliendo i frutti sperati.

Merito anche di Raffaele Palladino, giovane allenatore al debutto nel calcio che conta. Galliani gli ha dato fiducia dopo l’esonero di Giovanni Stroppa. Una stima ripagata pienamente sul campo. Basti pensare che il Monza, dall’approdo di Palladino in panchina, ha ottenuto una media di 1,7 punti a partita.

La Juventus pensa a Palladino, ma Galliani vuole tenerselo stretto

Palladino ha avuto il merito di dare fiducia e motivazione ad un Monza che sembrava vittima sacrificale in Serie A. Ha rilanciato alcuni elementi fondamentali per la promozione dello scorso anno e valorizzato giovani come Di Gregorio, Carlos Augusto, Rovella e Dany Mota. Le ottime prestazioni del Monza hanno dunque reso Palladino uno degli allenatori giovani e di prospettiva maggiormente attenzionati dalle big. In particolare la Juventus, che pare stia monitorando le qualità gestionali del tecnico campano.

Palladino è inoltre molto legato alla Juventus, visto che da calciatore è cresciuto nel vivaio bianconero e giocato con la prestigiosa formazione piemontese fino al 2008, prima di continuare la carriera altrove. Dunque una chiamata da parte della Juve non sarebbe certo acqua fresca alle orecchie di Palladino, il quale teoricamente farebbe subito le valigie.

Ma Adriano Galliani avrebbe strappato una promessa al suo giovane allenatore. Ovvero quella di restare al timone del Monza almeno per un’altra stagione, quella 2023-2024 che comincerà ad agosto prossimo. I brianzoli vogliono proseguire la scalata nel calcio che conta con Palladino alla guida. Galliani sa bene che una chiamata della Juventus sarebbe difficile da rifiutare, ma pare che prima del 2024 non se ne farà nulla.

Inoltre c’è un risvolto interessante. Qualora la Juventus, già fortemente penalizzata dalla Procura federale con un -10 in classifica, fosse esclusa dalle competizioni Uefa per la prossima stagione per illecito sportivo, il Monza (attualmente all’ottavo posto) potrebbe clamorosamente qualificarsi alla Conference League. Sarebbe così esaudito il desiderio di Galliani: portare la squadra della sua città in Europa come una big vera e propria. I tifosi sognano.