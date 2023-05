Juventus in picchiata: i big vanno via, chi può partire immediatamente

La situazione mercato in casa Juventus è sempre più complessa. Ecco chi potrebbe lasciare il club bianconero.

Al di là di come finirà sul campo questa stagione, in casa Juventus c’è da tenere contro anche delle situazioni extra-campo che potrebbero da un lato annullare la possibilità di andare in Champions League, ma dall’altro addirittura mettere a rischio la partecipazione alla Serie A nella prossima stagione.

Una situazione di incertezza che naturalmente si riflette molto sul calciomercato e sulle mosse che la società dovrà compiere di qui a poco. Diversi big, come riporta la Gazzetta dello Sport, sono però sul piede di partenza. Il primo che quasi sicuramente lascerà il club bianconero al termine della stagione è Adrien Rabiot. Nonostante la grandissima stima di cui gode da parte di Allegri, il francese è in scadenza di contratto e difficilmente rinnoverà.

Sempre restando a centrocampo, anche Paredes è sicuro dell’addio. L’argentino non verrà riscattato al PSG. Di rientro invece Rovella che verrà provato nel precampionato e, a differenza dei vari McKennie, Zakaria e Arthur, tutti di probabile rientro visti i mancati riscatti, potrebbe rimanere in bianconero. Si allontana invece Angel Di Maria. Fino a qualche settimana fa sembrava potesse restare ed invece adesso, con la spada di Damocle della penalizzazione, la permanenza si fa decisamente molto difficile.

Juventus, non solo addii. Ecco invece chi resta e chi arriva

Non solo brutte notizie per la Juventus. I bianconeri, a fronte di un mercato che giocoforza dipenderà molto dalle vicende extra-campo, sono anche intenzionati a ripartire da alcuni punti fermi. Cuadrado, uno che sembrava vicino all’addio, potrebbe invece restare. Di ritorno dal prestito al Bologna Cambiaso è destinato a restare in bianconeri.

Capitolo centrocampo: in casa Juventus si spera di poter, dopo un anno molto complicato, avere di nuovo a disposizione a pieno servizio Paul Pogba. Il centrocampista francese dovrebbe essere il punto fermo attorno al quale confermare i vari giovani che sono diventati titolari quest’anno. Come ad esempio Fagioli che, nonostante un infortunio che lo costringerà a saltare la prima parte del ritiro, sarà confermato.

In entrata invece sondaggi per Karsdrop e Fresneda. Ma l’obiettivo numero uno al momento è e resta Frattesi del Sassuolo. Tanta concorrenza sul calciatore, ma qualora i bianconeri riuscissero a ricavare qualcosa dalle cessioni allora si potrebbe pensare ad un esborso per il giovane calciatore italiano.