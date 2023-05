Giorgia Rossi, trasparenze in vista dell’estate: la foto conquista Instagram

Giorgia Rossi è una delle figure femminili del giornalismo sportivo più amate dal pubblico. Secondo molti suoi ammiratori è lei la vera star di DAZN

Anche lei come Diletta Leotta è bionda e anche lei, come la sua illustre collega di origini siciliane, lavora come inviata e conduttrice della piattaforma streaming DAZN. Ma Giorgia Rossi, trentaseienne giornalista sportiva, romana purosangue, smentisce con cordiale fermezza l’esistenza di una rivalità con la Diletta nazionale. Giorgia del resto proviene da un percorso professionale diverso e rivelatosi finora ricchissimo di soddisfazioni.

Nata e cresciuta nella Capitale, la Rossi fin da piccola ha coltivato le sue più significative passioni: il calcio e il giornalismo sportivo. E a soli vent’anni, nel lontano 2007, ha iniziato a lavorare come conduttrice per il canale tematico Roma Channel, di proprietà del club giallorosso.

Nel 2013, dopo una breve collaborazione con Sky Sport, la bella giornalista romana ha compiuto il passo decisivo della sua carriera, accettando la proposta delle reti Mediaset dove è rimasta per ben otto anni diventandone il volto femminile di riferimento. Giorgia Rossi ha occupato un ruolo chiave all’interno della redazione sportiva del Biscione fino al 2021, l’anno della sua seconda svolta professionale.

In quell’estate di fuoco la piattaforma streaming DAZN, dopo aver compiuto uno sforzo economico sovrumano per acquisire i diritti in esclusiva del campionato di Serie A, condusse una consistente opera di reclutamento per potenziare e ampliare il parco giornalisti. Giorgia Rossi fu il fiore all’occhiello di quella ponderosa ‘campagna acquisti‘.

Da quel momento i media e soprattutto i rotocalchi di gossip e cronaca rosa hanno alimentato l’esistenza di un’accesa rivalità tra lei e l’altra bionda celebre di DAZN, Diletta Leotta. In realtà le due giornaliste, oltre a negare qualsiasi tipo di contrasto e dissapore, hanno sempre mantenuto un rapporto di rispetto reciproco senza mai entrare l’una in conflitto con l’altra. Entrambe sono favolose sui social e la foto qui presente è l’ennesima dimostrazione.

Ma la popolarità della Rossi, già in netto crescendo, è aumentata ancora di più grazie a una costante presenza sui social. Il suo profilo Instagram può contare su oltre mezzo milione di fan, conquistati da alcuni scatti che ne mettono in risalto la bellezza statuaria. E ora che si avvicina l’estate, c’è da scommettere sul fatto che il numero di followers della giornalista di DAZN sia destinato a crescere ancora.