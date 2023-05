Big italiane bruciate: il nostro talento va in Premier League

Dopo le grandi notizie nelle tre competizioni europee, per le squadre della nostra Serie A bisogna registrare una beffa in sede di calciomercato.

La nostra Serie A è ormai alle sue battute finali. Altre due settimane, infatti, ed il campionato italiano 2022/23 andrà in archivio. Tuttavia, al netto della vittoria dello Scudetto da parte del Napoli di Luciano Spalletti, molte squadre del nostro movimento hanno ancora tanti obiettivi da raggiungere.

Bisogna infatti capire chi andrà in Champions League insieme al Napoli campione d’Italia. In attesa di conoscere la nuova probabile penalizzazione per il caso della plusvalenze ai danni della Juventus di Massimiliano Allegri, infatti, bisogna registrare un grande equilibrio, visto nessuna squadra è ancora certa di accedere all’edizione dell’anno prossimo della Champions League.

Anche per quanto riguarda il discorso salvezza è tutto ancora in gioco. Verona, Spezia e Lecce, infatti, sono racchiuse in pochi punti. Tuttavia già stanno circolando tante indiscrezioni di mercato sui prezzi pregiati della nostra Serie A. Proprio su uno di questi bisogna aggiungere delle novità che non faranno piacere alle squadre italiane.

Calciomercato, il Manchester United si sta muovendo per prendere Rasmus Hojlund dell’Atalanta

Secondo quanto riportato da vari media inglesi, infatti, il Manchester United ha messo gli occhi su Rasmus Hojlund dell’Atalanta guidata da Gian Piero Gasperini. L’attaccante danese, di fatto, sarebbe tra i giocatori preferiti di Erik ten Hag. L’allenatore dei ‘Red Devils’ è alla ricerca di nuovo centravanti ed il giocatore nerazzurro potrebbe affiancare Harry Kane in una campagna acquisti che sarebbe assolutamente clamorosa. Il danese è una delle rivelazioni di questa stagione e lo United è pronto ad anticipare tutte le pretendenti, comprese squadre italiane come Juventus o Napoli.

Tuttavia, oltre al Manchester United, su Hojlund ci sarebbe l’interesse di un’altra squadra della Premier League, ovvero il Chelsea. L’inserimento dei ‘Blues’ e dei ‘Red Devils’, di fatto, faranno aumentare il prezzo del cartellino del giocatore danese, il quale è seguito da varie squadre italiane: dalla Juventus, passando per Milan ed Inter, al Napoli.

Rasmus Hojlund, prelevato l’anno scorso dai bergamaschi dallo Sturm Graz per circa 17 milioni di euro, è stato di fatto una delle sorprese della Serie A di quest’anno. Il danese, infatti, è riuscito a segnare già 9 gol nella sua prima stagione giocata con la maglia dell’Atalanta. Ma, oltre alle reti segnate, il centravanti ha mostrato un grandissimo potenziale sia tecnico che fisico.