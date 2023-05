Caos Juve, tra penalizzazioni e patteggiamento: cosa succede ora

Tra penalizzazioni e patteggiamento, è sempre più caos Juventus. Ecco, nel dettaglio, tutti i possibili scenari

Se la stagione degli uomini di Max Allegri volge mestamente al termine, un altro campionato, con prospettive ancor più funeste, sta per iniziare per la Juventus. La Procura Federale, infatti, ha deferito, tra ex e in carica, sette dirigenti della Juventus per la manovra stipendi (2019/2020), per i rapporti con gli agenti e per le partnership sospette con altri 6 club (Atalanta, Bologna, Cagliari, Sampdoria, Sassuolo e Udinese).

Nello specifico, il deferimento è scattato per l’ex Presidente Andrea Agnelli, per l’ex vicepresidente Pavel Nedved, per Fabio Paratici, Federico Cherubini, Giovanni Manna (allora Ds della Under 23), Paolo Morganti (Head of football Operations), Stefano Braghin (all’epoca Ds del settore giovanile) per la violazione dell’articolo 4.1, relativo alla lealtà sportiva, del Codice di Giustizia Sportiva. Ma cosa rischia il club bianconero? Ai sensi del comma 2 le sanzioni per la violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva sono l’ammonizione, l’ammenda, l’ammenda con diffida e la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

Ma tutto ruota proprio attorno agli eventuali punti di penalizzazione da scontare nell’attuale campionato, che sta per chiudersi, o nel prossimo a seconda dei tempi dei procedimenti. Tuttavia, non è da escludere che non si arrivi a processo. Come è noto, lunedì 22 maggio la Corte d’Appello Federale emetterà la sentenza bis sul caso ‘plusvalenze fittizie’ dopo la richiesta di rideterminazione della precedente penalizzazione di 15 punti (da scontare nel corrente campionato) da parte del Collegio di Garanzia del Coni.

Juventus, con il patteggiamento sconto di un terzo della pena

Ebbene, è probabile che i legali della Juventus propongano alla Procura Federale il patteggiamento che, però, per essere finalizzato necessita, oltre al sì della stessa Procura, anche del via libera da parte del Presidente della Figc e della Procura Generale dello Sport. Nel caso in cui la Juventus accedesse al patteggiamento otterrebbe una riduzione di un terzo della pena che potrebbe mettere la parola fine alla questione.

Ma, come anticipato, occorre che la Juventus e la Procura trovino un punto d’incontro, motivo per il quale è plausibile che nell’accordo per il patteggiamento venga incluso qualche punto di penalizzazione. In questo caso tutto resterebbe confinato in questa stagione, con la Juventus che si presenterebbe ai nastri di partenza della prossima fuori dalle Coppe ma a ‘zero’, cioè alla pari di tutte le altre. Se, invece, la Juventus decidesse di andare allo scontro andando a processo, i bianconeri rischierebbero di rovinare due campionati: questo con le plusvalenze e il prossimo con la manovra stipendi.