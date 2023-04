Andrea Agnelli, respinto il ricorso: quale sarà il suo futuro

Andrea Agnelli, il ricorso è stato respinto. Ora per l’ex presidente della Juventus inizia una nuova fase della sua vita lontano all’Italia e, almeno per un po’, anche dal calcio. Forse.

Ora che il Collegio di Garanzia del Coni ha confermato la squalifica di 24 mesi, per Andrea Agnelli si chiude davvero un’era calcistica durata tredici anni. Fa male vederlo andar via così. Una storia d’amore intensa, di quell’amore che ti fa compiere i gesti più belli, ma che che poi ti può far anche impazzire, far perdere quella lucidità che è sempre bene tenerne un po’ in tasca, perché non si sa mai. Andrea Agnelli per quasi un decennio, esattamente otto anni, è stato il più grande presidente bianconero della storia, superiore addirittura a Giampiero Boniperti.

Poi però le cose non sono andate come previsto e il club bianconero è andato incontro ad una miriade di problemi. 25 ottobre 2018, l’addio di Beppe Marotta, Amministratore delegato e deus ex machina di una macchina formidabile chiamata Juventus. Un anno per prendere le misure e dal secondo anno all’ottavo ecco le vittorie: 7 scudetti consecutivi, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane.

L’affare Ronaldo, causa primaria del dissesto economico-finanziario degli ultimi anni, ha fatto il resto. 19 titoli vinti in 13 anni di presidenza, ma Agnelli è ora finito nel mirino della cronaca mondiale per le vicende giudiziarie, una vicenda che sicuramente fa male a tutti i tifosi bianconeri.

Andrea Agnelli, la vita ricomincia…altrove

“Il futuro è una pagina bianca“, queste le parole di Andrea Agnelli nella sua apparizione nelle vesti di presidente della Juventus nell’assemblea degli azionisti che a gennaio scorso ha nominato il nuovo CDA. Quella pagina bianca, e quelle che verranno dopo, saranno riempite di vita privata, magari iniziando dal matrimonio con la sua compagna, Deniz Akalin, madre dei suoi due figli. L’altra donna della sua vita, la Juventus, per un po’ dovrà metterla da parte, ma non deporrà mai le armi per tentare di cambiare il mondo del calcio. Il matrimonio, ci informa il sito Open, dovrebbe avere luogo a Torino entro l’estate e poi il sempre più probabile trasloco in Olanda.

Da lì continuerà a seguire gli affari della famiglia, come azionista di Stellantis e Exor e i suoi, legati soprattutto a la Lamse, la holding di cui è presidente e che gestisce i suoi investimenti. Andrea Agnelli a Torino coronerà dunque il suo sogno d’amore con Deniz Akalin e poi Amsterdam, per iniziare a scrivere davvero le prime frasi su quella pagina bianca. Siamo sicuri, però, che già dalla seconda pagina ci sarà qualche pensiero dedicato al grande amore che ha lasciato a Torino. La sola Signora di cui Deniz non sarà mai gelosa.